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Зарплаты больше, чем до войны? Как изменится рынок труда в Украине в ближайшее время

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16 марта, 18:49
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Вместе с экспертом рассказываем, чего ждать украинцам после окончания войны с Россией
Сколько украинцев потеряют работу после войны
Сколько украинцев потеряют работу после войны / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Война всегда приносит боль и разрушение, а после нее тысячи людей сталкиваются с тем, что у них больше нету дома и привычной работы.

Некоторые эксперты прогнозируют, что после окончания войны украинцев ждет страшная безработица и африканские зарплаты. Так ли это, "Сегодня" спросили у экономиста и финансового аналитика Алексея Куща.

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По словам эксперта, в случае быстрого завершения войны ситуация вовсе не будет такой катастрофической.

"Я думаю, что после войны Украину ждет экономический "бум", связанный с восстановлением инфраструктуры, мы получили определенную помощь со стороны западных партнеров и миллиарды долларов будут направлены именно на восстановление инфраструктуры", – говорит Кущ.

Война – это всегда резкое падение ВВП, но после нее, за счет восстановление инфраструктуры, будет резкий рост Валового внутреннего продукта.

Восстановление экономики

После войны весь мир ожидает период высоких сырьевых цен, в том числе – и на продовольствие, экспортером которого является Украина.

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Когда восстановится возможность экспортировать сырьевые товары, это будет способствовать росту экономики.

Что будет с зарплатами?

Рынок труда в послевоенное время будет очень видоизменен, поскольку многие украинцы просто не вернуться домой, к своим рабочим местам из-за границы, а вот их количество будет расти, поскольку страна нуждается в рабочей силе для восстановления инфраструктуры.

Это приведет наоборот, к дефициту рабочей силы, а соответственно, зарплаты в дефицитных областях экономики могут даже пойти вверх после спада во время войны.

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Многое зависит от того, какую модель выстраивания экономики выберет послевоенная Украина.

"Если мы будет опираться на кластерный принцип, когда структурные затраты идут в смежные отрасли, то есть будем покупать свои же строительные материалы и другую продукцию, в таком случае создание 10 рабочих мест в секторе инфраструктуры приведет к созданию 20 или 30 мест в смежных отраслях", – говорит наш эксперт.

Сколько людей потеряли работу?

По словам Алексея Куща, около 40% экономики в стране просто остановилось, соответственно украинцы, работавшие там – сейчас остаются не занятыми.

Часть из этих 40% продолжают выплачивать зарплату сотрудникам, соответственно, полностью безработными остались около 20% граждан.

"С учетом того, что у украинцев низкий запас прочности в виде накоплений – это катастрофично. И тут очень политика и поддержка государства тех людей, которые потеряли работу и самих работодателей", – считает экономист.

По его мнению, нынешних налоговых послаблений не достаточно и государство должно полностью отменить кумулятивный налог на труд или снизить его в несколько раз.

Это поможет предприятиям сохранить рабочие места, а для предприятий, которые находятся полностью в состоянии простоя, нужно отменить все налоги на труд.

"Нужно менять политику в сфере занятости и на время войны отменить выплаты по безработице, а вместо них перейти к государственной гарантии занятости, это означает, что любой трудоспособный человек, который остался безработным должен получать работу в той, сфере, где нужна рабочая сила и деньги за это", – рассказывает Кущ.

Сколько людей вернутся из-за границы?

Экономист утверждает, что сейчас такое желание высказали около половины тех граждан, которые выехали за границу, а реальный процент зависит от того, на сколько затянется война.

Если боевые действия будут длиться годами, то таких людей будет становится все меньше и меньше.

Особенно тревожно то, что выехало очень много детей, которые являются будущим страны и в тоже время, лучше всех адаптируются к жизни в новой стране.

"Сегодня" также писали, какие компании не хотят сотрудничать со страной-агрессором и что будет с долларом после войны.

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