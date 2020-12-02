Зарплата врача не может быть 6000 гривен: Степанова возмутил бюджет

Степанов предупредил, что украинцы "могут проснуться в стране без врачей"

Зарплата врачей в Украине не может составлять 6-8 тысяч гривен, как это происходит сейчас. Причем повышение должно быть практически втрое, иначе страна просто потеряет медиков. Решение об изменении бюджета на 2021 год сейчас должен принять парламент. А Минздрав уже рассчитал, что "минималка" для работников сферы здравоохранения должна быть такой:

23 тысячи гривен для врача;

17 тысяч гривен – для медсестры;

12 тысяч гривен – для санитарки.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время традиционного брифинга, сообщает сайт "Сегодня".

"В один день мы можем проснуться в стране, из которой все врачи уедут. Уедут в те страны, где врача ценят, где есть достойная зарплата... Мы должны сделать все, чтобы финансирование медицины было на должном уровне", – сказал Степанов.

Ранее Степанов отмечал, что в Украине за период пандемии коронавируса уволилось около 34 тысяч медицинских работников.

Он уточнил, что на нынешнем этапе принятия бюджета-2021 многое зависит от Верховной Рады. Поэтому Степанов намерен провести встречи с главами фракций и предоставить им расчеты Минздрава касательно финансирования медицины в 2021 году.

"Или депутаты проголосуют за зарплаты в 23, 17 и 12 тысяч гривен, или они проголосуют за зарплату в 8-9 тыс. для врача, 5-6 тыс. – для медсестры и т.д", – резюмировал Степанов.

Напомним, государственный бюджет Украины, который должен был пройти второе чтение до 20 ноября, до сих пор лежит в Верховной Раде. Что уже пришлось изменить в законопроекте, разбирались журналисты "Сегодня":

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