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Заробитчанам обещают деньги на бизнес в Украине: какие условия

27 января, 16:03

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Некоторые мигранты смогут получить гранты на безвозвратной основе

Украинские трудовые мигранты смогут получить гранты от государства на открытие собственного бизнеса. Выдавать планируют до 150 тыс. гривен. Деньги смогут получить заробитчане, которые трудились за границей, но вернулись на родину.

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Главные условия:

  • Начинающий бизнесмен должен вложить в проект не меньше, чем государство.
  • Деньги не придется возвращать при наличии страхового стажа более 10 лет.
  • Если у получателя нет 10 лет страхового стажа, грант все равно дадут, но позже его придется вернуть в полном объеме.

Соответствующий законопроект подготовил Кабинет министров Украины для внесения в Верховную Раду.

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В правительстве уверены, что это поможет стимулировать украинцев оставаться в стране и к тому же инвестировать в новые рабочие места.

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Напомним, в Совете Евросоюза тем временем требуют справедливых зарплат для сезонных работников. Как стало известно "Сегодня", работодателям европейских государств рекомендовали платить сезонным работникам по стандартам страны, в которой они трудятся.

Также новости "Сегодня" разбирались, всегда ли официальное оформление на работу за границей что-то гарантирует и от чего-то спасает:

Видео: Сегодня

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