Зарабатывать онлайн — реально и законно

Гарланд Дэвид Сандерс — наверняка само по себе это имя вам ничего не говорит. А если сказать, что это тот самый человек, который придумал любимые многими куриные крылышки KFC? Именно его лицо встречает при входе во всемирно известный фастфуд.

Однако добиться столь впечатляющих успехов ему удалось не сразу: за всю жизнь он успел побывать военным, страховым агентом, кочегаром, шахтером и фермером.

Не предлагаем идти в военные, но вполне реально найти дополнительный заработок в качестве страхового агента. Причем в офис ходить не надо, ранние подъемы и стресс отменяются, все происходит онлайн.

/ Фото: freepik.com

Хорошая новость еще и в том, что вам не надо прилагать грандиозных усилий, зато появляется реальный шанс заработать. Главное условие – припомнить максимальное количество друзей и знакомых, которым не помешал бы страховой полис на авто.

В чем заключается работа онлайн-агента?

Основная задача — передать страховой компании ARX телефоны и ФИО знакомых, которые заинтересованы в страховании авто. За эти контакты вы и получаете проценты.

Это значит, вам не надо заниматься заключением договоров и прочими атрибутами делопроизводства. Передали контакт — и все. И если ваш знакомый подписывает с компанией ARX страховой договор, получили деньги на карту. Чем больше контактов, тем выше ваш доход. Все достаточно просто и прозрачно.

В чем плюсы работы онлайн-агента?

Можно смело сказать, что в этой работе только плюсы.

Во-первых, специального образования не надо, просто будьте общительным человеком и пользуйтесь каналом Телеграм. Если вы работаете, учитесь, сидите в декрете – перестраивать свой привычный график жизни тоже нет необходимости, ведь все происходит онлайн. Ну, и в третьих — вы работаете на международную компанию, которая однозначно гарантирует вам прозрачность и стабильность взаимоотношений.

/ Фото: freepik.com

Неприятных сюрпризов, связанных с сервисом, у вас тоже не будет. ARX уже 11-й год подряд лидирует в сегменте страхования КАСКО, имея самый высокий на рынке показатель удовлетворенности клиентов качеством услуг — 92 %. В этом году компания в очередной раз получила статус самой надежной компании, согласно ежегодному рейтингу страховых компаний (рейтинг тут).

Как начать? Пройти по специальной ссылке в Телеграм! Жмите сюда: https://t.me/ArxOnlineAgentBot

Если у вас есть любые вопросы, вам сюда: https://arx.com.ua/ru/online-agent

Удачи! Возможно, этот первый шаг станет началом построения вашей собственной империи. Ведь кто-то же их строит? Почему же не вы?

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама