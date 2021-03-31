Запретили туалетную бумагу и пшеницу из России. Украина расширила торговое эмбарго

Под запрет на ввоз попали 19 видов продукции

Украина с апреля запретила ввозить из России на свою таможенную территорию еще 19 видов продукции. Это очередное расширение торгового эмбарго, которое ввели еще в 2016 году. В список, в частности, вошли:

пшеница;

подсолнечное масло;

моющие средства;

туалетная бумага, салфетки;

другие виды бумаги и картона;

скатерти;

ящики и мешки, тара из бумаги, картона, целлюлозной ваты;

проволока.

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Расширение эмбарго утверждено постановлением Кабинета министров № 269. Полный список продукции указан в приложении к документу.

Постановление вступает в силу через 10 дней после публикации, то есть 9 апреля.

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Напомним, Россия тоже регулярно расширяет запреты на ввоз украинских товаров.

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Изначально запрет на российские товары в Украине был введен с 10 января 2016 года в ответ на аналогичные действия РФ. Обе стороны продлевают ограничения.

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