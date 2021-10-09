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Заполнение первой нитки "Северного потока – 2" и рекордные цены на газ в Европе – самое важное о деньгах за неделю

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
9 октября, 06:00
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Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости уходящей недели
В Европе на этой неделе рекордно подорожал газ
В Европе на этой неделе рекордно подорожал газ / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение рабочей недели цены на газ в Европы сначала били рекорды, но позже резко снизились. Тем временем первую нитку "Северного потока – 2" уже начали заполнять.

Понедельник. Первую нитку "Северного потока – 2" начали заполнять

4 октября оператор российского газопровода "Северный поток – 2" начал заполнение первой нитки.

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"Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования", – заявили в компании.

В то же время, по данным Датского энергетического агенства, оператору "Северного потока – 2" надо выполнить еще ряд условий, чтобы первую нитку можно было ввести в эксплуатацию.

Вторник. Цена газа в Европе обновила исторический максимум

В Европе 5 октября цена газа обновила исторический максимум и превысила 1300 долларов за тысячу кубометров. Ноябрьские фьючерсы на газ на главном европейском хабе TTF в Нидерландах достигли 108,3 евро за МВт-час. Это более 1300 долларов за тысячу кубометров.

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Среда. Кабмин выделил деньги на пенсии

Кабмин выделил дополнительные 18,5 млрд гривен на пенсии для украинцев, ведь уже в декабре возрастет размер минимальных выплат для пенсионеров.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что дополнительные расходы направлены на:

  • ежемесячные доплаты к пенсиям военнослужащих, полицейских и других категорий людей согласно постановлению № 713 – 5,3 млрд грн;
  • индексацию пенсий в соответствии с законом – 5,1 млрд грн;
  • повышение пенсий чернобыльцам – 0,7 млрд грн;
  • обеспечение минимальных пенсионных выплат лицам с инвалидностью 1 группы в размере 2200 грн согласно постановлению № 748 – 0,1 млрд грн;
  • финансирования выплат лицам с инвалидностью без обновления справки медико-социальной экспертизы (ее действие автоматически продлевается на период карантина) – 2,7 млрд грн.

Четверг. В Украине начался отопительный сезон

В Украине 7 октября стартовал отопительный сезон. Первыми начали обогревать столичные школы, садики и больницы. Также тепло начали подавать в больницы, учебные заведения и другие объекты социально-культурной сферы Харькова.

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Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни в Украине прогнозируют заморозки, а днем температура воздуха в среднем будет +8...+10 градусов. При такой погоде в домах еще больше похолодает, значит, придется включить отопление и в жилых домах.

Пятница. Расследование об Укрэксимбанке

"Схемы" расследовали многомиллионный кредит, который государственный банк в апреле 2021 года выдал компаниям "Оптовая сеть 2011" и "Славиан".

Владельцами этих компаний является бизнесмен Сергей Брюховецкий, который был депутатом Горловского горсовета от "Партии регионов". 60 миллионов кредита выдали на покупку скандального ТРЦ Sky Mall.

Напомним, журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Затем ему не понравился один из вопросов, и он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".

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