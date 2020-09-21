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Запасы зимнего газа в Украине превысили 27 млрд кубометров

21 сентября, 09:35

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

За сутки в хранилища закачали почти 80 млн кубов топлива

Объем топлива, которое хранится в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины, превысил 27 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют оперативные данные госкомпании "Оператор ГТС Украины".

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Так, к 19 сентября запасы газа выросли до 27,2 млрд кубометров. За последние отчетные сутки в хранилища поступило 80,05 млрд кубов голубого топлива, отбор газа из ПХГ составил 0,01 млн кубов.

Напомним, к началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила 21,76 млрд кубометров газа. Это было рекордным показателем за 10 лет. Уже очевидно, что в отопительном сезоне 2020-2021 гг. этот рекорд будет побит.

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Закачку запасов газа на зиму в 2020 году Украина начала 11 марта. При этом в Кабмине еще в конце июля сообщали, что Украина полностью готова к отопительному сезону 2020-2021 гг.

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К слову, с 1 августа в Украине цена газа для населения теперь зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках.

Оптовые расценки, на основании которых поставщики рассчитывают свои тарифы, публикует "Нафтогаз" до 25-го дня каждого месяца. Далее газсбыты добавят к этой цене стоимость транспортировки и наценку. Получившаяся сумма и будет тарифом для населения. Подробнее о том, как работает новая система расчета тарифов, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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газ топливо ПХГ запасы газа Оператор ГТС

Источник: Сегодня

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