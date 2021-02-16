Запасы угля перед зимой были рекордными, – Тарасюк

Но 2,6 млн тонн угля исчерпались в конце 2020 года – объемы производства на АЭС оказались исторически минимальными

Тепловые электростанции (ТЭС) пошли в отопительный сезон с рекордными запасами угля на уровне 2,6 млн тонн, но они были сработаны в IV квартале 2020 г. из-за повышенной нагрузки на тепловые электростанции в условиях затянувшихся ремонтов на атомных энергоблоках. Об этом сообщил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в интервью изданию "Лига.Бизнес", пишет "Politeka".

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"Объемы производства на АЭС оказались исторически минимальными и недостаток в системе покрывался за счет угольных ТЭС. Все это привело к тому, что наши рекордные 2,6 млн тонн угля, накопленные перед отопительным сезоном, исчерпались в течение ноября-декабря", – сообщил глава НКРЭКУ.

Он отметил, что подобные события являются скорее исключением из правил, поскольку всегда атомные энергоблоки в Украине в отопительный сезон работают повышенным составом оборудования.

"Никакой катастрофы не произошло. Не думаю, что это саботаж. Надеюсь, техническая ошибка", - добавил Тарасюк.

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Напомним, в середине января 2021 года НЭК "Укрэнерго" предупредило о риске отключения потребителей из-за низких запасов угля на государственных ТЭС. Дефицит угля возник из-за срыва ремонтной кампании на атомных электростанциях.

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Поскольку АЭС не были готовы нести нагрузку осенью 2020 года, потребности энергосистемы покрывали угольные ТЭС, которые сработали накопленные перед отопительным сезоном рекордные запасы угля.

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