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Запасы угля на ТЭС впервые с лета начали расти

4 августа 2021 17:46

Ирина Ненько Ирина Ненько

Больше всего угля за прошедшие сутки было поставлено на Бурштынскую, Запорожскую и Луганскую ТЭС

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Впервые с начала лета на украинские ТЭС за сутки было поставлено больше угля, чем они сожгли. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики на 4 августа, сообщает "Главком".

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На все ТЭС 3 августа суммарно поступило 63100 тонн угля, при этом станции за эти сутки использовали 62700 тонн.

Больше всего угля за прошедшие сутки было поставлено на Бурштынскую, Запорожскую и Луганскую ТЭС (все три – ДТЭК Энерго). В компании ДТЭК сообщили, что запасы угля пополняются в ежедневном режиме и ресурса на текущий момент достаточно для бесперебойной работы энергосистемы. Также компания рассматривает возможности импорта дополнительных объемов угля.

Поставки угля на государственные ТЭС "Центрэнерго" по-прежнему не покрывают текущее потребление. Так, на государственные ТЭС за сутки поступило 9300 тонн, а использовано – 16300 тонн (почти в 2 раза больше).

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Напомним, в начале июля обострился кризис на энергорынке из-за манипуляций трейдеров. Запасы угля в месяц упали до рекордно низких 950 тыс. т, а треть энергоблоков государственных ТЭС остановились из-за нехватки угля и газа.

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Цены на электроэнергию в течение последних 4 месяцев искусственно находились на уровне, ниже себестоимости производства, что лишило реальных производителей средств на закупку топлива и проведение ремонтов.

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