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Замглавы САП повторно нарушил закон, отменив закрытие дела "Роттердам+", – адвокат

17 апреля, 21:22

Ирина Ненько Ирина Ненько

Это политический шаг, не имеющий ничего общего с процессуальным правом, считает юрист

Решение заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Максима Грищука, которым он отменил закрытие дела "Роттердам+", противоречит закону. Об этом сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль, пишет "Obozrevatel". По ее словам это второе подобное решение Гришука, и оно является прямым превышением полномочий.

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"Согласно КПК Украины, отмена постановлений прокуроров САП может быть осуществлена генеральным прокурором; лицом, исполняющим его обязанности, или руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Как мы понимаем, в этом списке никак не числится заместитель руководителя САП, которым является Максим Грищук. Соответственно, отменой постановления прокурора Виталия Пономаренко первый заместитель явно грубо вышел за рамки своих полномочий", – отметила юрист.

Она также добавила, что прокурор трижды закрыл дело и Высший антикоррупционный суд вставал на его сторону.

"Возобновление дела – это политический шаг, не имеющий ничего общего с процессуальным правом", – резюмировала она.

Напомним, 9 апреля САП в третий раз закрыла дело "Роттердам+". Впервые это произошло 27 августа 2020 года. Тогда это решение подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

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В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия этой формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее экономическую и юридическую обоснованность.

Однако осенью 2020 года, по иску Никопольского завода ферросплавов, дело было на время возобновлено. Спустя несколько месяцев его повторно закрыли, поскольку никаких признаков нарушения закона так и не установили.

После этого Высший антикоррупционный суд еще трижды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле "Роттердам+" состава преступления.

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дело САП Роттердам+ Наталья Дрыгваль
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