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Закрытие дела "Роттердам +" вернуло справедливость по отношению к шахтерам – лидер профсоюза

23 мая, 14:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Михаил Волынец поддержал решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыть дело

Волынец поддержал решение САП закрыть дело

Волынец поддержал решение САП закрыть дело

Решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры четвертый раз закрыть надуманное дело "Роттердам +" означает восстановление справедливости и уважения государства к угольной отрасли.

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Об этом заявил народный депутат, лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Прокуратура вроде бы поставила точку в этом вопросе. Надеюсь, что справедливость таки взяла верх", – прокомментировал лидер профсоюза решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Он отметил, что благодаря прозрачной европейской формуле "Роттердам +" государственная угольная отрасль едва ли не впервые в годы независимости получила средства на развитие.

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"Роттердам +" позволил выровнять цены на украинский уголь и госшахты получили дополнительно 10 млрд грн: не было долгов по зарплатам, было чем платить за электроэнергию и за какие средства закладывать новые лавы", - отметил нардеп на своей странице в Facebook.

По его словам, шахтеры хорошо помнят, что если бы 2016 тогдашняя НКРЭКУ не ввела формулу, кризис в угольной отрасли мог бы начаться раньше.

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"Поскольку до внедрения формулы государственные шахты отгружали уголь менее чем по 800 гривен за тонну, в то время, как из России уголь везли минимум по 2500 грн", - отметил Волынец.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам +" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

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В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам +" продолжалось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.

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