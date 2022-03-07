Закрыть трубы и отобрать деньги! Как Запад может помочь Украине в борьбе с РФ

На российскую экономику могут обрушить самые серьезные санкции

Эмбарго на нефть и нефтепродукты: Украина просит мир усилить санции против РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Хотя над Россией уже нависла угроза нищеты и безработицы из-за вторжения в Украину, президент Владимир Зеленский призывает западных партнеров ввести еще более жесткий пакет санкций против РФ.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении в понедельник, 7 марта.

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Как объясил президент, новые санкции необходимы, если РФ не откажется от дальнейшего вторжения в Украину.

"Если вторжение будет продолжаться, и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит, требуется новый санкционный пакет, новые санкции, новые санкционные шаги против войны. Ради мира", – отметил Зеленский.

Также президент Украины призвал глав других государств откзаться от экспорти импорта нефти и нефтепродуктов из РФ.

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"Это можно называть эмбарго, а можно просто моралью. Когда отказываешься давать деньги террористу. Бойкот импорта в Россию. Если не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать и товары, услуги от цивилизации. Пусть война их накормит", – сказал украинский президент.

По словам Владимира Зеленского, международное сообщество должно действовать более решительно по отношению к РФ.

Готовится ли Запад к эмбарго?

Известно, что в США уже изучают влияние эмбарго на американских потребителей и глобальный рынок.

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Эксперты говорят, что основные деньги, которые Кремль может потратить на войну, приходят в Россию именно от продажи нефти. Поэтому этот финансовый поток и попытаются перекрыть.

"В январе налог на добычу полезных ископаемых принес в российский бюджет 717 млрд рублей, порядка 8 млрд долларов по актуальному на тот момент курсу. Понятное дело, что стоимость нефти растет на фоне возможных ограничений со стороны США и ЕС, которые сейчас пытаются просчитать возможный негативный эффект и для национальных экономик", – объясняет "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Тем не менее возможные санкции будут направлены именно на сокращение возможности экспортировать сырье в прежних объемах.

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