Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Закрыть трубы и отобрать деньги! Как Запад может помочь Украине в борьбе с РФ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 марта, 16:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На российскую экономику могут обрушить самые серьезные санкции
Эмбарго на нефть и нефтепродукты: Украина просит мир усилить санции против РФ
Эмбарго на нефть и нефтепродукты: Украина просит мир усилить санции против РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Хотя над Россией уже нависла угроза нищеты и безработицы из-за вторжения в Украину, президент Владимир Зеленский призывает западных партнеров ввести еще более жесткий пакет санкций против РФ.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении в понедельник, 7 марта.

Реклама

Как объясил президент, новые санкции необходимы, если РФ не откажется от дальнейшего вторжения в Украину.

"Если вторжение будет продолжаться, и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит, требуется новый санкционный пакет, новые санкции, новые санкционные шаги против войны. Ради мира", – отметил Зеленский.

Также президент Украины призвал глав других государств откзаться от экспорти импорта нефти и нефтепродуктов из РФ.

Реклама

"Это можно называть эмбарго, а можно просто моралью. Когда отказываешься давать деньги террористу. Бойкот импорта в Россию. Если не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать и товары, услуги от цивилизации. Пусть война их накормит", – сказал украинский президент.

По словам Владимира Зеленского, международное сообщество должно действовать более решительно по отношению к РФ.

Готовится ли Запад к эмбарго?

Известно, что в США уже изучают влияние эмбарго на американских потребителей и глобальный рынок.

Реклама

Эксперты говорят, что основные деньги, которые Кремль может потратить на войну, приходят в Россию именно от продажи нефти. Поэтому этот финансовый поток и попытаются перекрыть.

"В январе налог на добычу полезных ископаемых принес в российский бюджет 717 млрд рублей, порядка 8 млрд долларов по актуальному на тот момент курсу. Понятное дело, что стоимость нефти растет на фоне возможных ограничений со стороны США и ЕС, которые сейчас пытаются просчитать возможный негативный эффект и для национальных экономик", – объясняет "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Тем не менее возможные санкции будут направлены именно на сокращение возможности экспортировать сырье в прежних объемах.

Ранее мы писали, что в России возможны запрет обмена валют и заморозка депозитов. О том, что россияне потеряют из-за безумия Путина, читайте здесь.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева "Укрзализныця" запускает новый сервис: что получат украинцы София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Банки смягчают ограничения — что будет с деньгами украинцев во время войны Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Как пополнить счет на мобильном без интернета – инструкция Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Деградация экономики РФ началась еще при молодом Путине. А сейчас эта деградация благодаря гигантской коррупции вылезет через обычные житейские проблемы.

Цитата на segodnya.ua
Эрик Найман, экономист
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38917.89

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2614.13

Litecoin (LTC)

102.76

Ripple (XRP)

0.74

Купить криптовалюту
Наши ангелы-хранители

Вызвал огонь на себя. Подполковник Вагоровский Эдуард Николаевич. Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим летчикам подняться в воздух. Герой Украины (посмертно).

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
414 Request-URI Too Large

414 Request-URI Too Large

nginx
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как поддержать армию

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять