Законопроект об увеличении ответственности за несоблюдение экологического законодательства – популистский, – эколог

Ужесточение ответственности в законопроекте необоснованно и экологи не готовы это поддержать

Законопроект о повышении ответственности за несоблюдение экологического законодательства №3597 предусматривает введение необоснованных штрафов и является популистским. Об этом изданию "Гордон" заявил гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов.

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"Этот законопроект выглядит достаточно популистски и, по моему мнению, готовился под выборы, потому что вопросы экологических финансов должны решаться в комплексе. Нужно рассматривать, и какого размера должны быть штрафы, и какого размера ущерб должны платить промышленные предприятия, и какой должен быть экологический налог по разным статьям", – рассказал Антипов.

По его словам, предлагаемое в законопроекте №3597 ужесточение ответственности совершенно необоснованно и экологи не готовы это поддержать.

"Законопроект №3597 – я там не увидел обоснования увеличения штрафов. Напоминаю, это штрафы, которые накладываются на физических лиц, это не на предприятия, это на конкретных людей. То есть там штрафы увеличиваются до 27, до 30 тысяч гривен, которые будут накладываться на людей, у которых зарплата 10. И я вам могу сказать из нашей практики, зачастую эти должностные лица не являются виновниками некоторых сложившихся ситуаций. На них давит их начальство, а потом они будут платить эти штрафы", – объяснил Антипов.

Экологический комитет Верховной Рады отправил на доработку законопроекты об экологическом контроле, а также законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью защиты окружающей среды (об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение окружающей среды), писал "Главком".

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Федерация металлургов заявляла, что принятие законопроекта о государственном экоконтроле предоставит неограниченные возможности экоинспекции для давления на бизнес, и призвала его отклонить и разработать новый, сбалансированный проект с привлечением к его подготовке экспертов, общественных организаций и бизнеса, писала Politeka.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков отмечал, что Госэкоинспекция не должна стать коррупционным монстром, законопроекты о предоставлении ей дополнительных прав нужно отправить на доработку, сообщал "Цензор.НЕТ".

Президент Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Владимир Щелкунов считает, что проведение экоинспекцией проверок, которые предусматриваются в законопроектах об экологическом контроле, может привести к остановке промышленности.

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