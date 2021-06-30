Законопроект №5600 может спровоцировать рост давления налоговой на бизнес, – Марусяк

Народный депутат призывает изменить в законопроекте нормы о функциях налоговой по администрированию еще до его первого рассмотрения в парламенте

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Законопроект о налоговых изменениях (№5600) содержит ряд норм, которые могут привести к росту давления налоговой службы на бизнес, их нужно изменить еще до первого чтения законопроекта в парламенте. Об этом заявил народный депутат, председатель подкомитета парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк, пишет "Оbozrevatel".

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"Эти инструменты в налоговой нужны для того, чтобы справляться с недобросовестными плательщиками – я за. Но что делать с добросовестными плательщиками Каким образом налоговая может те инструменты использовать и к добросовестным плательщикам?" - отметил Марусяк.

По его мнению, нормы законопроекта о функциях налоговой по администрированию необходимо выписать более четко, чтобы исключить рост давления на бизнес со стороны проверяющих органов. И эти изменения нужно внести еще до рассмотрения законопроекта парламентом в первом чтении.

"Я в прошлом бизнесмен и знаю, что такое давление налоговой. Поэтому я хотел бы объяснить – для недобросовестных давайте инструмент пропишем. Но что касается добросовестных, то к чему их тогда прописывать так неопределенно? Поэтому, если мы можем уложить это к первому чтению администрирования, то давайте его уложим", – сказал Марусяк.

Ранее старший экономист Центра социально-экономических исследований "Кейз Украина" Владимир Дубровский заявил, что вводить изменения налогового законодательства (законопроект №5600), где предусматривается расширение полномочий налоговой службы, недопустимо до полной перезагрузки самой службы.

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В то же время экономист Борис Кушнирук отметил, что налоговые инициативы правительства направлены на увеличение налогового давления на промышленность и приведут к ее уничтожению.

Напомним, в начале июня правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.