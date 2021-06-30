Українська
$ 27,18
32,3
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Законопроект №5600 может спровоцировать рост давления налоговой на бизнес, – Марусяк

30 июня 2021 13:34

Ирина Ненько Ирина Ненько

Народный депутат призывает изменить в законопроекте нормы о функциях налоговой по администрированию еще до его первого рассмотрения в парламенте

/ Фото: Pixabay

Законопроект о налоговых изменениях (№5600) содержит ряд норм, которые могут привести к росту давления налоговой службы на бизнес, их нужно изменить еще до первого чтения законопроекта в парламенте. Об этом заявил народный депутат, председатель подкомитета парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк, пишет "Оbozrevatel".

Реклама

"Эти инструменты в налоговой нужны для того, чтобы справляться с недобросовестными плательщиками – я за. Но что делать с добросовестными плательщиками Каким образом налоговая может те инструменты использовать и к добросовестным плательщикам?" - отметил Марусяк.

По его мнению, нормы законопроекта о функциях налоговой по администрированию необходимо выписать более четко, чтобы исключить рост давления на бизнес со стороны проверяющих органов. И эти изменения нужно внести еще до рассмотрения законопроекта парламентом в первом чтении.

"Я в прошлом бизнесмен и знаю, что такое давление налоговой. Поэтому я хотел бы объяснить – для недобросовестных давайте инструмент пропишем. Но что касается добросовестных, то к чему их тогда прописывать так неопределенно? Поэтому, если мы можем уложить это к первому чтению администрирования, то давайте его уложим", – сказал Марусяк.

Не пропусти!
Герой матча Украина – Швеция показал "лифчик": для чего он нужен футболистам
Артем Довбик снял футболку и показал спортивный трекер

Ранее старший экономист Центра социально-экономических исследований "Кейз Украина" Владимир Дубровский заявил, что вводить изменения налогового законодательства (законопроект №5600), где предусматривается расширение полномочий налоговой службы, недопустимо до полной перезагрузки самой службы.

Реклама

В то же время экономист Борис Кушнирук отметил, что налоговые инициативы правительства направлены на увеличение налогового давления на промышленность и приведут к ее уничтожению.

Напомним, в начале июня правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Получить пенсию в 60 лет. Украинцев предупредили об увеличении трудового стажа
Получить пенсию в 60 лет. Украинцев предупредили об увеличении трудового стажаЭкономика
Санкционный удар Зеленского по РФ и новая цена на газ – самое важное о деньгах за неделю
Санкционный удар Зеленского по РФ и новая цена на газ – самое важное о деньгах за неделюЭкономика
На пенсию –
На пенсию – "автоматом". Можно ли работать с электронной трудовой после достижения пенсионного возрастаЭкономика
Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавку
Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавкуЭкономика
Украинцам трижды повысят пенсии – график на 2021 год
Украинцам трижды повысят пенсии – график на 2021 годЭкономика
Пенсии в смартфоне. Как зайти в приложение Пенсионного фонда и зачем это нужно
Пенсии в смартфоне. Как зайти в приложение Пенсионного фонда и зачем это нужноЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять