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Законопроект №4167 о промзагрязнениях отклонен Верховной Радой

16 июля 2021 14:40

Ирина Ненько Ирина Ненько

Депутаты отклонили спорный законопроект №4167, который критиковали экологи и бизнес

/ Фото: Pixabay

Проект закона № 4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности" в третий раз не поддержали в первом чтении депутаты Верховной Рады на внеочередном пленарном заседании в четверг, сообщает "Главком".

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"За" проголосовали 193 народных депутата при необходимых 226, воздержались – 48, против – 1.

Ранее этот законопроект уже дважды был отправлен парламентом на доработку.

Законопроект зарегистрирован в парламенте в сентябре 2020 года. Его цель – включение в украинское законодательство положения Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах.

Однако бизнес и экологические организации в один голос критиковали документ за невыполнимые сроки по модернизации предприятий, а также за существенно завышенные обязательства, которые Украина не сможет выполнить.

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Напомним, законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" был раскритикован международными организациями и профильными украинскими ассоциациями и отправлен депутатами на доработку.

Так, по расчетам Европейской бизнес-ассоциации, на внедрение европейских технологических норм, предусмотренных проектом №4167, Украине нужны минимум 10 млрд долларов, но закон не указывает, из каких источников будет профинансирована экомодернизация.

Это может означать, что нормы закона так и останутся невыполненными. Были у ЕВА замечания и к проекту закона об экологическом контроле: там указывали, что Украина дает экоинспекции чрезвычайные полномочия, которые могут привести к повышению давления на бизнес и значительному росту коррупционных рисков.

Ранее Хорст Визингер, президент консалтинговой компании Horst Wiesinger Consulting (Австрия), заявил, что Украина, как развивающаяся страна, должна разработать свою собственную формулу декарбонизации и достичь полной консолидации позиций внутри страны, иначе цель по сокращению выбросов не будет достигнута.

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