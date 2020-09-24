Закон о системе гарантирования вкладов соответствует Конституции, считают представители различных ветвей власти

Закон о системе гарантирования вкладов физических лиц, который находится на рассмотрении Конституционного суда Украины, соответствует Конституции и оснований для рассмотрения его конституционности нет. Такую позицию выразили на открытом заседании КСУ 15 сентября 2020 представитель президента в КСУ Федор Вениславский, заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут и другие участники заседания.

"Позиция Офиса президента заключается в том, что закон, который оспаривается ..., является таким, что полностью соответствует Конституции Украины, а аргументы, приведенные в конституционном представлении, ... искусственно привлечены к нормам Конституции ...", – подчеркнул Федор Вениславский.

По словам заместителя министра финансов Юрия Драганчука, законом о системе гарантирования вкладов, принятым в 2012 г., были значительно улучшены условия возмещения вкладчикам банков гарантированных сумм по сравнению с предыдущим законом. В частности, были ускорены сроки выплаты гарантированных сумм вкладчикам. "Указанные изменения реализованы на основе лучшего мирового опыта эффективного функционирования систем гарантирования вкладов в ведущих экономиках мира. Это было сделано также в тесном сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком", – отметил Драганчук.

Как отметил председатель НБУ Кирилл Шевченко, Закон "О системе гарантирования вкладов физических лиц" составлялся в 2012 году для повышения доверия к банковской системе. "С этой задачей закон успешно справился, доказав свою эффективность в период массового вывода банков с рынка ... Два миллиона вкладчиков получили в последние годы 90 млрд грн. Это еще один пример того, что закон выполняет свою функцию", - заявил Кирилл Шевченко. Он отметил, что для признания всего закона о системе гарантирования неконституционным нет никаких оснований. Аналогичную позицию высказали президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас и представитель Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Денис Грищенко.

Также представитель Офиса президента в КСУ Федор Вениславский подал ходатайство о прекращении производства по этому делу, поскольку оно, по его словам, было открыто за "представлением ненадлежащего субъекта права", которого в настоящее время нет в перечне субъектов конституционного представления.

Постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном суде Украины (КСУ) Ольга Совгиря поддержала это ходатайство. "В этом деле действительно есть основания для прекращения производства, так как статья 61 закона о КС гласит: если именно при рассмотрении дела будут выявлены сведения о том, что рассматривается представление, поданное ненадлежащим субъектом, это может быть основанием для прекращения производства в делу", - сказала Ольга Совгиря.

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