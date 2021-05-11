Закон о промышленном загрязнении может привести к остановке предприятий и угрожает национальной безопасности Украины – письмо СНБО

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Проект закона №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности" содержит угрозы для экономической безопасности Украины, поэтому его необходимо доработать, привлекая к этому представителя Аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом говорится в письме секретаря СНБО Алексея Соловьева председателю Комитета ВР по вопросам экологической политики и природопользования Олегу Бондаренко.

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Как сказано в письме, проект закона о промышленном загрязнении в нынешней редакции не учитывает украинские реалии и содержит ряд критически негативных норм, содержащих потенциальные угрозы для национальной безопасности Украины.

В частности, проектом устанавливается очень короткий период для перехода предприятий к новым экологическим нормам (4 года), в то же время в ЕС аналогичный переход произошел в течение нескольких десятков лет (в Польше – 20 лет, Словакии – 17 лет).

"К тому же, переход на европейские нормы требует значительных инвестиций в модернизацию, в то время как в Украине государственная финансовая поддержка не предусмотрена. Учитывая различные технологические уровни украинских и европейских предприятий, установление европейских норм выбросов в столь ограниченные сроки может привести к остановке части предприятий, что негативно скажется на экономическом состоянии Украины", – подчеркивается в письме СНБО.

Также проект хоть и предусматривает возможность отсрочки перехода на срок до 7 лет, однако только при условии согласования с Минэкологии. Соответствующий порядок предоставления отсрочки должен быть разработан Кабинетом министров.

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"Сейчас процесс предоставления отсрочки не является прогнозируемым для предприятий. А для уменьшения рисков в него необходимо внести уточнение: в том числе обеспечить возможность применения положений об отсрочке не только при внесении изменений в интегрированное разрешение, но и при получении разрешения в первый раз. Также важно, чтобы срок отсрочки начинал отсчитываться с момента введения в действие выводов НДТМ (сборник наилучших доступных технологий, которая сейчас также разрабатывается – ред.). Также необходимо удалить из текста проекта обобщающие понятия "значительное загрязнение" и "высокий уровень защиты" – чтобы устранить основания для чрезмерных дискреционных полномочий должностных лиц", – отмечается в письме.

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Секретарь СНБО подчеркивает: введение последних жестких экологических требований, действующих в ЕС, и полное соответствие европейским НДТМ не требуется Соглашением об ассоциации. Страны ЕС устанавливали различные исключения и отклонения от НДТМ, исходя из экономической целесообразности, с учетом состояния промышленности. Поэтому Украина тоже не должна полностью копировать европейские нормативы, устанавливая их безусловную обязательность для украинских предприятий.

"Учитывая вышесказанное, акцентируем, что законопроект №4167 является угрозой для экономической безопасности Украины, несет значительные негативные социальные и экономические последствия и не может быть поддержан Верховной Радой. В доработанном проекте должна быть учтена специфика украинской экономики, отражен прагматичный подход к переходу, отсутствовать жесткая привязка к европейским нормам и предоставлен прозрачный механизм для получения отступа", – резюмируют в СНБО.

Ранее Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) призвала Верховную Раду доработать законопроект №4167, поскольку на него уйдет не менее 10 млрд долл. Кроме того, возможность разрешительного органа (Минэкологии) самостоятельно приостанавливать или аннулировать интегрированное разрешение без решения суда создает предпосылки для коррупции.

В свою очередь заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации. В то же время власть должна оказать поддержку промышленности, как это делают страны ЕС, и вместе с бизнесом найти источники финансирования экомодернизации.