Задержка с госбюджетом-2021: получит ли Украина смету "под елочку"

Принятие Верховной Радой доработанного проекта Государственного бюджета на 2021 год может произойти до середины декабря, но уж никак не в канун Нового года.

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Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью ВВС News Украина.

"В этом году это (принятие бюджета в новогоднюю ночь – Ред.) невозможно по одной простой причине, что у нас сессионными являются следующая неделя и еще одна в середине декабря. Если говорить, что елочка – в середине декабря, то можно сказать, что и "под елочку", – говорит министр.

Но вариантов, что это будет "под елочку" в конце года он не видит даже теоретически.

"Все может быть, конечно. И что Верховная Рада по каким-то причинам не сможет в этот период времени принять бюджет, а потому будет какая-то дополнительная сессия ... Это виртуальная история. Надеюсь, что все будет хорошо", - выразил пожелание Марченко.

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По его словам, Кабмин немного задержался с бюджетом, но напомнил, что парламент также сдал его позже.

В тренде Украина выполнила все маяки МВФ, но транша пока не будет

"Мы согласовали уже ключевые параметры с МВФ. Сейчас мы вышли на результат, и дальше – это уже вопрос политической воли, договоренностей и компромиссов. И я надеюсь, что у Министерства финансов хватит сил убедить депутатский корпус поддержать бюджет", – резюмировал глава ведомства.

Напомним, ранее Марченко рассказал, что Украина выполнила все маяки МВФ, но транша пока не будет.

Также напомним, глава Минфина заявил: потому, что Украина не получила запланированный транш от МВФ в рамках программы stand-by, до конца года в бюджете не хватает 3 млрд долларов.

Парламент уже давно не вписывается в установленные законом сроки принятия бюджета-2021. Бюджетный кодекс указывает, что главная смета страны должна быть рассмотрена в первом чтении не позже 20 октября. По закону второе чтение должно пройти до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.

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