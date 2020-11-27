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Задержка с госбюджетом-2021: получит ли Украина смету "под елочку"

27 ноября, 19:42

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Рада позже сдала бюджет Кабмину на доработку, говорит Сергей Марченко

Принятие Верховной Радой доработанного проекта Государственного бюджета на 2021 год может произойти до середины декабря, но уж никак не в канун Нового года.

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Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью ВВС News Украина.

"В этом году это (принятие бюджета в новогоднюю ночь – Ред.) невозможно по одной простой причине, что у нас сессионными являются следующая неделя и еще одна в середине декабря. Если говорить, что елочка – в середине декабря, то можно сказать, что и "под елочку", – говорит министр.

Но вариантов, что это будет "под елочку" в конце года он не видит даже теоретически.

"Все может быть, конечно. И что Верховная Рада по каким-то причинам не сможет в этот период времени принять бюджет, а потому будет какая-то дополнительная сессия ... Это виртуальная история. Надеюсь, что все будет хорошо", - выразил пожелание Марченко.

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По его словам, Кабмин немного задержался с бюджетом, но напомнил, что парламент также сдал его позже.

В тренде
Украина выполнила все маяки МВФ, но транша пока не будет

"Мы согласовали уже ключевые параметры с МВФ. Сейчас мы вышли на результат, и дальше – это уже вопрос политической воли, договоренностей и компромиссов. И я надеюсь, что у Министерства финансов хватит сил убедить депутатский корпус поддержать бюджет", – резюмировал глава ведомства.

Напомним, ранее Марченко рассказал, что Украина выполнила все маяки МВФ, но транша пока не будет.

Также напомним, глава Минфина заявил: потому, что Украина не получила запланированный транш от МВФ в рамках программы stand-by, до конца года в бюджете не хватает 3 млрд долларов.

Парламент уже давно не вписывается в установленные законом сроки принятия бюджета-2021. Бюджетный кодекс указывает, что главная смета страны должна быть рассмотрена в первом чтении не позже 20 октября. По закону второе чтение должно пройти до 20 ноября, а третье, если оно понадобится, – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.

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Верховная Рада госбюджет бюджет-2021 Сергей Марченко
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