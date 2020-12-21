Zadarma запускает бесплатный сервис речевой аналитики

Все благодаря новому инструменту речевой аналитики от сервиса облачной телефонии Zadarma.

Принцип работы прост – запись разговора автоматически переводится в текст, с которым потом можно работать. В автоматическом режиме можно анализировать по заданным параметрам. Например, скорость речи, молчание и паузы в разговоре. Все для более чем пятидесяти языков. В дополнение к этому анализировать запись можно с помощью созданных вами словарей.

Как пример – вам важна чистота речи в общении с клиентами, и вы очень внимательно отслеживаете использование слов-паразитов. Настраиваете словарь с ключевыми словами, и в случае, когда система обнаружит употребление этих слов – вы получите уведомление в личном кабинете и сможете прослушать этот звонок.

Стоит сразу отметить, что платить нужно будет только по факту распознавания. Сколько минут потребовалось – столько и оплатили. При использовании виртуальной АТС от Zadarma, вы можете добиться максимальной экономии. Аренда виртуальных номеров, исходящие звонки и распознавание голоса – то, что требует оплаты. А маршрутизация звонков, интерактивное меню IVR и другие полезные функции АТС – бесплатно.

Но на этом экономия не заканчивается. Вы можете выбрать один из нескольких тарифных планов – Стандарт, Офис или Корпорация. До 15 января 2021 года в каждый из тарифов включены расширенные бесплатные минуты для распознавания. Стандарт – 100 минут распознавания, Офис – 500 минут, Корпорация – 1000 минут для бесплатного распознавания.

О других акциях вы можете узнать здесь.

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