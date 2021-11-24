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Забрать почти даром: что купить в Черную пятницу со скидкой более 70%

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
24 ноября, 11:55
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Вместе с экспертами рассказываем, как выгодно совершить покупки в Черную пятницу и не попасть на интернет-мошенников
Рассказываем, что купить в Черную пятницу со скидкой более 70%
Рассказываем, что купить в Черную пятницу со скидкой более 70% / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже скоро украинцев ждет так называемая Черная пятница. 26 ноября большинство магазинов и другие площадки в сфере услуг предоставят посетителям огромные скидки почти на весь ассортимент.

Специалисты маркетплейса Prom.ua рассказали "Сегодня", как выгодно покупать в сезон распродаж и какие скидки ждать.

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Что покупать?

Однозначно, летнюю одежду. Скидки на нее могут быть до 70% и более. Можно найти джинсы, платья, юбки и несколько футболок для следующего сезона. Такие цены связаны с тем, что в Черную пятницу продавцы распродают несезонный товар, который остался на складе.

Также, выгодно покупать теплую верхнюю одежду и обувь из прошлых коллекций. На них продавцы устанавливают скидки в размере 25-40%.

Технику и автотовары можно купить со скидкой до 40%. Также, очень выгодно в этот период покупать и новогодние товары, декор и подарки для детей: искусственные елки, новогоднее освещение, игрушки и украшения. Скидка на них может быть до 20-30%.

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Как правильно подготовиться к Черной пятнице?

Создайте список покупок

За 3-4 дня до старта распродажи решите, что хотите купить. Составьте список и отправляйтесь на поиски в интернет. Добавляйте товары в избранное или сохраняйте ссылки в закладки. Так, в день распродажи вы сможете сохранить время, перейдя сразу по ссылкам и избежать импульсивных покупок.

Если хотите купить одежду и обувь – заранее определитесь с нужными размерами. Померяйте свои параметры и длину своей стопы: это можно сделать с помощью ручки и листка, обведя ногу и потом замерев ее длину.

Обратите внимание и на цену товара, сделайте скрин или запишите ее. В день старта распродажи сравните цену на вашем скрине с ценой на сайте. Так вы поймете действительно ли скидка выгодная.

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Ознакомьтесь с условиями обмена и возврата товара

Перед тем, как добавить товар в корзину, обязательно обратите внимание на условия обмена и возврата товара. Если товар вам не подошел, у вас есть право вернуть его на протяжении 14 дней.

Но бывают исключения. Помните про товары, которые не подлежат возврату: лекарства, предметы личной гигиены, мягкие детские игрушки, косметика и парфюмерия, нижнее белье, продукты и напитки.

Выделите бюджет и установите лимит на банковской карте

Важно определиться с суммой, которую вы готовы потратить на покупки в Черную пятницу. Выделяйте с запасом, рассчитывая на 1-2 незапланированные покупки. После этого установите на своей банковской карте лимит на онлайн-оплаты. Так вы сможете вовремя остановиться и не выбиться из запланированного бюджета.

Подпишитесь на обновления, добавьте товары в избранное

Иногда магазины начинают распродажи за несколько дней до Черной пятницы. Чтобы успеть купить выбранный вами товар, включите уведомления и подпишитесь на рассылку о старте скидок.

Также следите за условиями. Часто в мобильном приложении распродажа может начаться раньше официальной даты старта или же скидка при покупке через приложение может быть больше.

Как обезопасить себя во время покупок в Черную пятницу?

Начала распродаж ждут не только покупатели, но и мошенники. В погоне за скидками многие пренебрегают правилами онлайн-безопасности, чтобы как можно скорее урвать желанную вещь по выгодной цене.

Дабы не стать жертвой аферистов важно помнить о базовых принципах онлайн-шопинга.

"Прежде всего нужно рационально оценить стоимость товара. Слишком низкая цена говорит о попытке "впарить" подделку или товар с дефектом. Так, например, если на дорогой смартфон действует скидка в 40-50%, это повод проверить продавца," — рассказывает руководитель отдела маркетинга гиперпространства объявлений IZI.ua Богдан Бородин.

Также не следует покупать товары в интернет-магазинах, которые требуют обязательную предоплату и не предоставляют услугу курьерской доставки или самовывоза.

Чтобы не рисковать, заказывайте доставку наложенным платежом, а если покупаете на маркетплейсах, воспользуйтесь опцией безопасной оплаты.

Распознать мошенника поможет его поведение. Злоумышленник будет торопить покупателя с заказом и оплатой товара. Под разными предлогами пытаться перевести клиента за пределы интернет-магазина или сайта объявлений, где не действует система защиты площадки, например, в мессенджер.

Не поддавайтесь, главная цель – помешать пользователю оценить детали сделки или отравить фишинговую ссылку.

Чтобы максимально обезопасить себя от возможных потерь не поленитесь завести отдельную карту для онлайн-покупок и установите лимит трат.

Ранее мы писали, что украинцы стали больше покупать в интернете и составили список самых популярных покупок онлайн.

"Сегодня" также рассказывали, что к новому году арендодатели увеличили количество объектов под сдачу.

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София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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