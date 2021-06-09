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За продажу квартир хотят брать налоги. Кого могут заставить платить?

9 июня 2021 20:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Для тех, кто будет продавать жилье, хотят ввести налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов

На продажу квартир в Украине хотят ввести новые налоги

На продажу квартир в Украине хотят ввести новые налоги / Фото: Данил Павлов

Кабинет министров предложил обложить налогом на добавленную стоимость квартиры в новостройках – 20%.

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Соответствующий законопроект появился на сайте парламента.

Кабмин предложил без НДС продавать только те квартиры, которые:

  • строятся за бюджетные деньги;
  • по программам доступного жилья.

Новые налоги на продажу квартир предусмотрены законопроектом "О внесении изменений в Налоговый кодекс для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

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Для тех, кто будет продавать жилье, хотят ввести налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи. Это может касаться продаж, совершенных в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.

Так, эксперты отмечают, что с начала этого года квартиры в больших городах существенно подорожали. И не на несколько процентов, а в среднем – на 10. Пока неизвестно, как изменятся цены на жилье до конца 2021 года, однако, с уверенностью можно сказать, что рост цен продолжится.

Напомним, ранее в Госстате подсчитали, что квартиры в Украине за год подорожали в среднем на 11,6%. Аналитики уверены, что главная причина продолжающегося роста цен – инфляция, которая по итогам апреля составила 8,4%.

К слову, после введения новых налогов украинцам придется вновь переключать свое внимание на малогабаритные квартиры:

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