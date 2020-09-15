За полгода карантина Украина заметно урезала импорт товаров

С начала карантина в марте 2020 года и до конца августа налогооблагаемый импорт в Украину снизился до 22,6 млрд долларов в денежном эквиваленте. Это на 14,9%, или на 3,9 млрд долларов меньше, чем было в аналогичный период 2019 года, сообщила Государственная таможенная служба.

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"В частности, уменьшение объемов импорта произошло среди товаров промежуточного потребления на 18,5%, в том числе: кокса и полукокса – 75,6%, руды, шлаков, золы – 72,5%, каменного угля – 36,2%. Товаров инвестиционного назначения – на 17,5%, среди которых: тракторы для сельхозработ – на 50%, моторные транспортные средства спецназначения – на 36,9%, моторные транспортные средства для перевозки грузов – на 24,8%", – говорится в сообщении.

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Кроме того, произошло уменьшение объемов импорта бензина и дизтоплива – на 43,4%.

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При этом импорт потребительских товаров вырос. В частности, пищевых продуктов ввезли на 24,5% больше, среди них:

молока и молочных продуктов – на 118,8%;

овощей – на 69,3%;

шоколада и некоторых продуктов с содержанием какао – на 42,9%.

Также увеличился импорт потребительских товаров длительного пользования – на 8,9%, в том числе: электрических машин, оборудования и их частей – на 28,3%, мебели, постельных принадлежностей – на 1,5%.

Ранее сайт "Сегодня" также разбирался, что и у кого покупает Украина и куда утекают деньги страны.

При этом ранее стало известно, что Украина стала главным поставщиком подсолнечного масла в мире. Доля Украины в мировом экспорте подсолнечного масла составила 54,9%. Для сравнения, доля России на этом рынке по итогам сезона составила 26,2%, Аргентины – 6,2%, Евросоюза – 5,1%, Турции – 3,3%.

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