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За какие покупки украинцам вернут 18% потраченного: список

18 марта, 09:13

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Налоги за некоторые виды операций компенсируют только частично

В Налоговом кодексе предусмотрена возможность получить назад часть уплаченных налогов. Деньги возвратят на банковскую карточку. Это называется "налоговая скидка", и она составляет 18% от официально потраченной суммы.

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Список расходов, за которые можно получить такую скидку в Украине, более скромный, чем во многих других странах. Тем не менее почти каждый сможет выбрать хоть один пункт, который ему подходит, пишет сайт "Сегодня".

На какие товары и услуги распространяется налоговая скидка:

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  • Проценты по ипотечному кредиту.
  • Благотворительные пожертвования, взносы в пользу неприбыльных организаций.
  • Взносы в пользу украинских учебных заведений всех типов, если оплачивалась собственная учеба или учеба близких родственников.
  • Оплата лечения самого налогоплательщика или его близких родственников в медучреждениях.
  • Страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни, взносы в негосударственные пенсионные фонды или на пенсионный депозит в банке и др.
  • Оплата вспомогательных репродуктивных технологий (частично).
  • Оплата стоимости государственных услуг, связанных с усыновлением.
  • Сумма расходов на переоборудование автомобиля для работы на газу или биотопливе.
  • Оплата расходов на строительство (приобретение) доступного жилья.
  • Для внутренне перемещенных лиц – сумма аренды жилья, если они не получают других бюджетных выплат для компенсации проживания.

Подробнее о каждом пункте и о том, как именно получить такую скидку, читайте на сайте "Сегодня" в материале Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделать.

Также сообщалось, что в Украине планируют провести "налоговую амнистию":

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налоги компенсации список налоговая скидка

Источник: Сегодня

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