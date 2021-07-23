За год после принятия "зеленого" закона государство ничего не сделало для его выполнения, – инвесторы

Государство не только не выполняет свои обещания, закрепленные законодательно, но и создает новые препятствия на пути развития отрасли, констатируют инвесторы

Фото: saee.gov.ua

Долговой кризис в зеленой энергетике Украины не решается из-за игнорирования государством прописанных в законодательстве обязательств, написала член правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Галина Шмидт, сообщает "Главком".

Реклама

Она напомнила, что 21 июля исполнился год с момента принятия парламентом эпохального – как тогда казалось – закона №810-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии".

"Кризис на рынке возобновляемой энергетики по состоянию на теперь имеет все признаки углубления. Обещания, данные государством инвесторам и юридически закреплены в законе, не только не выполняются, но и, наоборот, создаются новые искусственные барьеры на пути развития отрасли", – заявила Шмидт.

По ее словам, как следствие, поступление новых инвестиций в украинскую экономику почти остановилось.

В то же время она расписала, что из того, что предусмотрено законом 810-ІХ, выполняется, а что нет. Например, указывает она, инвесторы сразу согласились на сокращение зеленых тарифов после принятия закона и подписания президентом Владимиром Зеленским.

Реклама

Однако она добавляет, что несмотря на то, что вопрос оплаты за электроэнергию из ВИЭ был болезненным и ключевым, он до сих до сих пор остается нерешенным.

"На сегодняшний день производители зеленой электроэнергии получили лишь около 6,1 млрд грн, то есть 27% от размера долга 2020 года. Кроме того, как снежный ком, растет задолженность уже и за нынешние поставки электроэнергии", – сказала член правления УВЭА.

Она сообщила, что правительство должно обеспечить возмещение 20% выплат за зеленую электроэнергию из госбюджета 2021 года, однако умышленно не заложило эти средства при планировании бюджета.

В тренде Доллар и евро сдали позиции: курс валют НБУ

"Уже имеющаяся задолженность по оплате производителям зеленой электроэнергии на июнь 2021 года составляет около 2,1 млрд грн", – сообщила она.

Среди других проблем она назвала то, что согласно украинскому законодательству "зеленые" аукционы должны были состояться еще с 2019 года, их запуск постоянно откладывается. Кроме того, закон №810-IX содержит государственные гарантии стабильности норм законодательства в течение действия "зеленого" тарифа (до 31 декабря 2029), "кроме законодательства, которое уменьшает размер налогов или сборов или отменяет их". Вместо этого, отмечает Шмидт, правительство 1 июля 2021 года законопроектом №5600 инициировало введение акцизного сбора на электроэнергию из возобновляемых источников.

Реклама

"Вместо того, чтобы уменьшить размер налогов или сборов или "улучшить положение субъектов хозяйствования" в секторе ВИЭ, как это указано в законе 810-ІХ, правительство само инициирует возбуждение принятых положений через запланированное введение дополнительного акцизного налога. Это является фактическим сокращением размера "зеленого" тарифа. Таким образом Кабмин снова пренебрегает своими обязательствами перед национальными и международными инвесторами в ВИЭ и финансовыми институтами", – подчеркнула Шмидт.

"Выполнение положений закона №810-IX, который был призван урегулировать кризис, было фактически полностью проигнорировано властями. Очень хочется, чтобы следующая годовщина его принятия стала символом успеха на рынке и плодотворного сотрудничества, а не очередным напоминанием правительства о его обязанностях и обещаниях", – подытожила она.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля данный законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию являются нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

По мнению Кшиштофа Рогульского, консультанта правительства по вопросам функционирования энергорынка, производители электроэнергии в Украине не должны платить акцизный сбор за генерацию тока и в данный момент это происходит неправильным образом, так как такой платеж должны осуществлять конечные потребители электроэнергии – население и предприятия.