За 8 месяцев министр экономики Петрашко не сделал ни одного шага, чтобы помочь украинцам выжить во время карантина, – нардеп

Министр экономики Игорь Петрашко – самый провальный министр экономики. Он не сделал никаких шагов, чтобы помочь выжить украинскому бизнесу при коронакризисе. Об этом заявил народный депутат фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко, пишет "Politeka".

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"Нынешний министр экономики господин Петрашко уже более восьми месяцев является самым провальным министром экономики. Никакого экономического шага для выживания во время карантина мы как раз и не увидели от этого министерства", - сказал Наливайчекно.

По мнению депутата, в Украине во время карантина власть должна поддержать бизнес, особенно малый, как это делают в Европе. Однако отечественное министерство экономики отстранилось от помощи предпринимателям.

"Министерство экономики сейчас должно было бы занять позицию очень активную, которая должна была бы заключаться в максимальной либерилизации для бизнеса, максимальной дерегуляции всех зарегулированных бюрократических процедур, которые давили раньше и продолжают давить, особенно на малый бизнес", – считает Наливайченко.

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Министерство должно предложить для бизнеса льготное налогообложение, механизмы компенсации расходов, понесенных из-за закрытия на карантин, однако, по словам Наливайченко, никакие из этих шагов так и не были сделаны.

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Ранее группа народных депутатов заявила, что за то время, в течение которого Петрашко руководит министерством, основные показатели экономики существенно ухудшились, новые рабочие места создавались катастрофически низкими темпами, а уровень безработицы вырос. Поэтому в Верховной Раде зарегистрировали постановление об освобождении Петрашко из-за неудовлетворительной работы.

Между тем министр в очередной раз продемонстрировал полную некомпетентность. В перечень приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года, который он представил, неожиданно попали уже построенные объекты 10-летней давности – в частности, объекты, необходимые "для проведения финальной части футбольного чемпионата Евро-2012 на прилегающих территориях НСК "Олимпийский".

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