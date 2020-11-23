Українська
$ 28,36
33,63
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

За 8 месяцев министр экономики Петрашко не сделал ни одного шага, чтобы помочь украинцам выжить во время карантина, – нардеп

23 ноября, 16:24

Инна Бабур Инна Бабур

Отечественное министерство экономики отстранилось от помощи предпринимателям, – считает Валентин Наливайченко

Министр экономики Игорь Петрашко – самый провальный министр экономики. Он не сделал никаких шагов, чтобы помочь выжить украинскому бизнесу при коронакризисе. Об этом заявил народный депутат фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко, пишет "Politeka".

Реклама

"Нынешний министр экономики господин Петрашко уже более восьми месяцев является самым провальным министром экономики. Никакого экономического шага для выживания во время карантина мы как раз и не увидели от этого министерства", - сказал Наливайчекно.

По мнению депутата, в Украине во время карантина власть должна поддержать бизнес, особенно малый, как это делают в Европе. Однако отечественное министерство экономики отстранилось от помощи предпринимателям.

"Министерство экономики сейчас должно было бы занять позицию очень активную, которая должна была бы заключаться в максимальной либерилизации для бизнеса, максимальной дерегуляции всех зарегулированных бюрократических процедур, которые давили раньше и продолжают давить, особенно на малый бизнес", – считает Наливайченко.

В тренде
В Британии Google обвинили в нечестной конкуренции: требуют вмешательства госорганов

Министерство должно предложить для бизнеса льготное налогообложение, механизмы компенсации расходов, понесенных из-за закрытия на карантин, однако, по словам Наливайченко, никакие из этих шагов так и не были сделаны.

Реклама

Ранее группа народных депутатов заявила, что за то время, в течение которого Петрашко руководит министерством, основные показатели экономики существенно ухудшились, новые рабочие места создавались катастрофически низкими темпами, а уровень безработицы вырос. Поэтому в Верховной Раде зарегистрировали постановление об освобождении Петрашко из-за неудовлетворительной работы.

Между тем министр в очередной раз продемонстрировал полную некомпетентность. В перечень приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года, который он представил, неожиданно попали уже построенные объекты 10-летней давности – в частности, объекты, необходимые "для проведения финальной части футбольного чемпионата Евро-2012 на прилегающих территориях НСК "Олимпийский".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

народный депутат министр экономики Игорь Петрашко Валентин Наливайченко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убьют ли кассовые аппараты малый бизнес? Как будут меняться условия
Убьют ли кассовые аппараты малый бизнес? Как будут меняться условияЭкономика
Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?
Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?Финансы
Почему курс доллара
Почему курс доллара "затаился": прогноз рынка валюты на неделюФинансы
Номер 800 имеет два самых главных плюса: отсутствие абонентской платы и быстрое подключение
Номер 800 имеет два самых главных плюса: отсутствие абонентской платы и быстрое подключениеЭкономика
В Украине повысят пенсии и надбавки: когда и насколько
В Украине повысят пенсии и надбавки: когда и насколькоЭкономика
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение Кабмина
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение КабминаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять