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Юрия Витренко назначили и. о. министра энергетики

21 декабря, 20:17

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Кабмин провел экстренное заседение по кадрам

На экстренном кадровом заседании Кабмина, проведенном в понедельник, 21 декабря, вечером бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко назначили и. о. министра энергетики.

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Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики Украины. Соответствующий проект постановления поддержали лишь 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Отметим, что накануне Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ также отказался поддержать кандидатуру Витренко.

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Также сообщалось, что сегодня, 21 декабря, первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец написала заявление об увольнении с занимаемой должности. Причины столь резкого своего решения она не стала объяснять, лишь добавив, что расскажет о них позже.

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Кроме того напомним, что 16 апреля Кабмин назначил Ольгу Буславец врио министра энергетики и защиты окружающей среды.

Юрий Витренко является сторонником увеличения Украиной добычи свого природного газа:

"Свобода слова Савика Шустера"

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Юрий Витренко назначения Минэнерго Алексей Гончаренко Кабинет министров

Источник: Сегодня

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