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Юрий Кралов: Приложение MTB-B mobile – многофункционал, позволяющий одновременно работать с несколькими предприятиями

30 января, 13:56

Новости компаний

Приложение открывает возможности от управления платежными документами до сложных мультивалютных операций

Юрий Кралов: Приложение MTB-B mobile – многофункционал, позволяющий одновременно работать с несколькими предприятиями

Юрий Кралов: Приложение MTB-B mobile – многофункционал, позволяющий одновременно работать с несколькими предприятиями

МТБ БАНК разработал и запустил в работу многофункциональное мобильное приложение MTB-B mobile для бизнеса. Об этом заявил председатель правления банка Юрий Кралов, пишет "Левый берег".

По его словам, ПАО "МТБ БАНК" еще в 2019 году начал работу по разработке и внедрению в действие дистанционных услуг для того, чтобы клиенты тратили меньше времени на банковские операции. "Интернет-банкинг, мобильные приложения дают людям возможность проводить банковские операции без посещения отделений, что на сегодняшний день особенно актуально. Это сервис, который облегчает повседневную работу клиентов банка и экономит их время и деньги", - подчеркнул Юрий Кралов.

MTB-B mobile – это возможности от управления платежными документами до сложных мультивалютных операций

MTB-B mobile – это возможности от управления платежными документами до сложных мультивалютных операций

Банкир отметил, что MTB-B mobile – это возможности от управления платежными документами до сложных мультивалютных операций. "В одном приложении можно одновременно работать с несколькими предприятиями, консультироваться с нашими менеджерами онлайн, получать информативные push-сообщения", – сказал Юрий Кралов.

Стоит отметить, что новые клиенты банка до подключения услуги могут ознакомиться с функционалом приложения в деморежиме. "Скоро приложение MTB-B mobile расширит свой функционал. Можно будет работать с валютными документами: покупка, продажа, конвертация, SWIFT-платежи. Открывать депозиты, пополнять их и др. А также работать с кредитами", – резюмировал Юрий Кралов.

Приложение MTB-B mobile уже доступно для загрузки на смартфоны в Google Play и App Store.

Летом 2017 главой Наблюдательного совета МТБ БАНКа стал Игорь Згуров

Летом 2017 главой Наблюдательного совета МТБ БАНКа стал Игорь Згуров

Справка. Публичное акционерное общество "МТБ БАНК" является правопреемником ОАО "МАРФИН БАНК", которое создано 5 ноября 1993. Летом 2017 "МАРФИН БАНК" сменил владельцев и название. С тех пор он стал ОАО "МТБ БАНК", а Наблюдательный совет возглавил Игорь Згуров.

МТБ БАНК – один из 23 украинских банков, с которыми Фонд развития предпринимательства заключил соглашение о сотрудничестве в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9".

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