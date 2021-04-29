YASNO помогает клиентам уменьшать углеродный след

"Зеленые" продукты и решения YASNO позволяют снизить количество выбросов СО2 в атмосферу на 300 тысяч тонн в год. Экологический вклад поставщика отметил журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших", наградивший лидеров устойчивого бизнеса в Украине.

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Экологический вклад YASNO отметил журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"

В рейтинг вошли также UFuture, Киевстар, "EPAM Украина", "Данон Украина", "Фармак", "Electrolux Украина" и другие компании. Их представители собрались на Саммите устойчивого бизнеса, организованном бизнес/медиа бюро Ekonomika+ в партнерстве с Глобальным договором ООН в Украине и Ассоциацией лидеров устойчивого развития СУП, чтобы рассказать о проектах, которые позитивно влияют на общество.

Реклама В Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях, где YASNO поставляет электроэнергию населению, работают более 5 тысяч домашних солнечных электростанций

Евгений Бушма, директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO, акцентировал на том, что, развивая устойчивый бизнес, поставщик помогает украинцам рационально потреблять энергоресурсы и повышать комфорт благодаря инновационным решениям.

По его словам, энергоэффективные наборы от YASNO позволяют уменьшить расходы на электроэнергию дома до 50%. В набор входят двухзонный счетчик с установкой "под ключ", смарт-розетки и LED-лампы. Благодаря "ночному" тарифу пользователи платят вдвое меньше за электроэнергию, потребленную с 23:00 до 07:00. Эконаборы установили более 50 тысяч украинских семей. Они снижают количество выбросов СО2 в атмосферу на 45 тысяч тонн в год.

Зарядная станция сети YASNO E-mobility

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В Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях, где YASNO поставляет электроэнергию населению, работают более 5 тысяч домашних солнечных электростанций. Их владельцы используют производимую электроэнергию для своих нужд, а излишек продают по "зеленому" тарифу. Просьюмеры способствуют уменьшению количества выбросов СО2 в атмосферу на 123 тысячи тонн в год.

За прошлый год электромобилисты зарядились на станциях сети YASNO E-mobility на более чем 565 тысяч кВт∙ч, что эквивалентно сокращению выбросов CO2 в атмосферу на 380 тонн.

Директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO Евгений Бушма