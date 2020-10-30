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Яблоки в Украине стали "золотыми": что происходит с ценами

30 октября, 14:26

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Фрукты дорожают не только из-за неурожая

Украинские яблоки в этом году оказались дороже, чем импортные бананы. К тому же в стране – дефицит качественных яблок. Из-за апрельских морозов погибла почти половина яблоневого цвета. В результате если в прошлом году оптовая цена от фермера составляла 7-8 грн за килограмм, то сейчас яблоки отпускают по 10-12 грн. Журналисты "Сегодня" разбирались, что еще, кроме погоды, бьет по ценам украинских яблок.

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В октябре на деревьях все еще дозревают сочные фрукты. И хотя ветви изобилуют, херсонские фермеры жалуются на неурожай. В этом сезоне в Херсонской области собрали 5 000 тонн яблок – это вполовину меньше, чем в прошлом году.

Но больше всего садоводов огорчает цена, которую устанавливают перекупщики.

"Если работать напрямую с магазинами, то они нам предлагают такие условия... Платят за товар через месяц, а то и через два. Фактически сбивают цену и свои 2-3 гривни накидывают, чтобы заработать", – рассказывает директор агрофирмы Александр Ощипок.

То есть, фермер за свою работу недополучает деньги, а потребитель их переплачивает.

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Цена на яблоки растет именно в дороге к полкам магазинов. И если за килограмм "Семеренко" фермер просит 12 гривен, в столичных супермаркетах этот сорт продают чуть ли не втрое дороже.

Напомним, уже летом яблоки в Украине били рекорды дороговизны. Сбор урожая в этом году начался с задержкой на 7-10 дней по сравнению с 2019 годом. А если сравнивать с 2018-м, то первые яблоки опоздали почти на месяц.

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цены фрукты яблоки АПК фермеры цены на продукты перекупщики садовод

Источник: Сегодня

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