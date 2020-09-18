"Я не вижу никакой проблемы": министр Марченко опроверг урезание субсидий

В следующем году разница в субсидировании составит лишь 400 тысяч гривен

Несмотря на кризис, вызванный всемирной пандемией коронавируса, в следующем году в Украине не ожидается существенного урезания субсидий на коммунальные услуги.

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Об этом в эфире канала "Украина 24" 18 сентября сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Если сравнивать цифры субсидий этого и следующего годов, то эти цифры фактически одиноковые. В этом году скорректированные цифры на субсидии – это 37 млрд грн, наступление – 36,6 млрд", – отметил Марченко.

Министр напомнил о том, что правительство увеличило размер минимальной зарплаты "и другие социальные показатели".

"Это дает возможность некоторым категориям граждан самостоятельно оплачивать. Они уже не будут субсидиантами. Они уже не будут нуждаться в субсидиях со стороны государства. Но другие категории, которые будут нуждаться – обеспечат в полной мере. Я не вижу никакой проблемы", – добавил Сергей Марченко.

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