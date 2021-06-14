Взятки в медицине: украинцы рассказали, кому достается больше всего "благодарностей"

69,2% украинцев понимают, что денежная благодарность медикам – взятка, но считают, что без денег их будут хуже лечить

Фото: коллаж "Сегодня"

Больше половины украинцев считают, что в медицине до сих пор дают взятки. При этом только 6,3% верят в безвзяточные походы по врачам.

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Об этом говорится в соцопросе компании Gradus.

Среди тех, кто по мнению украинцев, получают больше всего "благодарностей" от пациентов – врачи (74,4%), руководство медучреждений (9,9%), младший медперсонал (7,5%).

Больше половины считают, что благодаря взяткам их лечат лучше, чем лечили бы бесплатно, лишь 21,6% считают, что это никак не влияет на качество лечения. Кроме того, это касается не только медицины, а и других сфер жизни. 62,1% опрошенных так считает, и лишь 16,6% не согласны.

В то же время, 69,2% украинцев понимают, что денежная благодарность – это взятка. А 17,7% не согласны с этим утверждением.

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Отметим, что компания опрашивала украинцев разного возраста и пола, а также из разных уголков Украины.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области правоохранители задержали заведующего отделением больницы по подозрению в получении неправомерной выгоды.