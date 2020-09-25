Взнос 2% от зарплаты: в Украине объединят накопительные пенсии с обычными

В Минсоцполитики объяснили, почему нынешнюю систему нужно изменить

Министерство социальной политики планирует объединить солидарную пенсионную систему с накопительной. Тогда взносы для будущей пенсии будут делать не только работодатели, но и сами граждане. Об этом заявила глава министерства Марина Лазебная.

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"Мы предлагаем сбалансировать солидарную систему накопительным уровнем. Это когда у тебя есть собственный накопительный счет, на который ежемесячно ты и твой работодатель платите взносы", - объяснила Лазебная в эфире "Украинского радио".

Взнос из зарплаты, который должен платить сам сотрудник, при этом планируют установить на уровне 2% в первый год работы новой системы.

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Лазебная уточнила, что такие изменения нужны, чтобы обеспечить более высокий уровень пенсионного обеспечения.

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"Если в государстве ничего не изменится, и будет только солидарный уровень пенсионного обеспечения, то даже с большой официальной зарплатой, выплатой взносов и приобретением стажа, пенсия будет 20-30% от зарплаты. Например, зарплата 10 000 гривен – это 3 000 пенсии", - добавила министр.

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Сейчас в Украине действует первый уровень системы пенсионного обеспечения – солидарный. На этом уровне денежное обеспечение пенсионеров осуществляется за счет налогов, которые платят работающие люди. Пенсии остаются низкими из-за постоянного дефицита Пенсионного фонда.

Предполагается, что решить проблему поможет внедрение второго уровня пенсионной системы – накопительного. Тогда украинцев обяжут самим копить себе на пенсию. Но солидарный уровень также продолжит работать.

Третий уровень пенсионной системы – это частные пенсионные фонды. Формально он работает в Украине, но на деле лишь немногие граждане готовы пользоваться услугами "частников". О плюсах и минусах частных пенсфондов новостям "Сегодня" ранее рассказывали специалисты:

К слову, ранее в Минсоцполитики также объяснили, когда ждать роста пенсий в 2021 году. Лазебная надеется, что средства на запланированные повышения заложат в госбюджет.

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