Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 💡 Большое обновление сетей 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Выводы неутешительные: куда на самом деле ушли деньги из "ковидного" фонда

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
14 декабря, 19:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Еще 25,7 млрд грн, или треть всех средств, направили на дороги
В 2020 году больницы получили оборудование со значительным опозданием
В 2020 году больницы получили оборудование со значительным опозданием / Фото: Коллаж: Сегодня

Из Фонда борьбы с COVID-19 в 2020 году не использовано 11,9 млрд грн, которые должны были потратить на закупку вакцин против коронавируса и доплаты медикам.

Как написал в Facebook глава Счетной палаты Валерий Пацкан, еще 25,7 млрд грн, или треть всех средств Фонда, направили на дороги.

Реклама

"Выводы, к сожалению, неутешительные. Должен констатировать, что Минздрав и ГП "Медзакупки" не обеспечили оперативное осуществление централизованных закупок медизделий и оборудования для медучреждений. Иногда согласование между ними необходимых документов длилось до 3,5 месяцев с даты принятия решений о выделении средств", – написал Пацкан.

Таким образом, в 2020 году больницы получили оборудование со значительным опозданием:

  • аппараты искусственной вентиляции легких в ноябре 2020 – марте 2021 года;
  • компьютерные томографы – в первом квартале 2021 года.

Счетная палата привлекла все свои территориальные управления, чтобы проанализировать использование средств из Фонда борьбы с COVID-19 в 2020 году.

Реклама

Коронавирус в Украине

Отметим, что из распределенных правительством 78 млрд грн через Фонд борьбы с COVID-19 в прошлом году фактически использовали 67 млрд грн. За январь-октябрь 2021 года на борьбу с COVID-19 израсходовано более 31 млрд. грн.

Между тем 14 декабря в Украине зафиксировано 7283 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них детей – 566, медработников – 134.

Ранее мы сообщали, что в Украине может быть новая вспышка коронавируса уже в январе 2022 года. Все потому, что в Европе активный рост заболеваемости. Также на это влияют сезонные болезни и возникновение нового COVID-штамма "Омикрон".

Реклама

Напомним, что в Украине начнут прививать людей дополнительной дозой вакцины против коронавируса.

врачиCOVID-19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.88

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.33

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Стокгольм и на Корфу!
Узнать о новых направлениях
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,35
19,29
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,77
30,12
18,76
33,88
30,87
30,27
19,36
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,87
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять