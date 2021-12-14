Выводы неутешительные: куда на самом деле ушли деньги из "ковидного" фонда

Еще 25,7 млрд грн, или треть всех средств, направили на дороги

В 2020 году больницы получили оборудование со значительным опозданием / Фото: Коллаж: Сегодня

Из Фонда борьбы с COVID-19 в 2020 году не использовано 11,9 млрд грн, которые должны были потратить на закупку вакцин против коронавируса и доплаты медикам.

Как написал в Facebook глава Счетной палаты Валерий Пацкан, еще 25,7 млрд грн, или треть всех средств Фонда, направили на дороги.

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"Выводы, к сожалению, неутешительные. Должен констатировать, что Минздрав и ГП "Медзакупки" не обеспечили оперативное осуществление централизованных закупок медизделий и оборудования для медучреждений. Иногда согласование между ними необходимых документов длилось до 3,5 месяцев с даты принятия решений о выделении средств", – написал Пацкан.

Таким образом, в 2020 году больницы получили оборудование со значительным опозданием:

аппараты искусственной вентиляции легких в ноябре 2020 – марте 2021 года;

компьютерные томографы – в первом квартале 2021 года.

Счетная палата привлекла все свои территориальные управления, чтобы проанализировать использование средств из Фонда борьбы с COVID-19 в 2020 году.

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Коронавирус в Украине

Отметим, что из распределенных правительством 78 млрд грн через Фонд борьбы с COVID-19 в прошлом году фактически использовали 67 млрд грн. За январь-октябрь 2021 года на борьбу с COVID-19 израсходовано более 31 млрд. грн.

Между тем 14 декабря в Украине зафиксировано 7283 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них детей – 566, медработников – 134.

Ранее мы сообщали, что в Украине может быть новая вспышка коронавируса уже в январе 2022 года. Все потому, что в Европе активный рост заболеваемости. Также на это влияют сезонные болезни и возникновение нового COVID-штамма "Омикрон".

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Напомним, что в Украине начнут прививать людей дополнительной дозой вакцины против коронавируса.