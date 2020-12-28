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Высший совет правосудия заявил о нехватке денег: нет бумаги, конвертов и оргтехники

28 декабря, 19:46

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава ВСП говорит, что судебную систем профинансировали только наполовину от потребности

Судебной власти Украины критически не хватает средств, а потребность в финансировании по бюджетной программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений системы правосудия" было удовлетворено всего лишь на 50,2%.

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Про этом говорится в письме председателя Высшего совета правосудия Андрея Овсиенко к премьеру Денису Шмыгалю.

По словам Овсиенко, ВСП получал многочисленные обращения местных и апелляционных судов о ненадлежащем финансировании. В них сообщалось о нехватке средств на оплату труда работников аппаратов судов, отправку почтовых отправлений, приобретение бумаги, содержание помещений, оргтехники, информационных систем, вознаграждение присяжным и т. д.

В письме сказано, что неоднократные обращения ВСП к премьеру и министру финансов с просьбой изменить закон "О госбюджете на 2020 год" и обеспечить минимальные потребности расходов потребления для местных и апелляционных судов не были учтены.

Председатель ВРУ напомнил, что 10 ноября Высший совет правосудия обратилась в Минфин с просьбой при подготовке проекта госбюджета-2021 учесть предложения правового комитета Верховной Рады увеличить расходы на судебную систему на 5,65 млрд гривен. Но Минфин их не учел.

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По мнению Овсиенко, обращение ВСП в Минфин о недостаточном финансировании судебной власти откровенно игнорируются, что приводит к необеспечение потребностей органов правосудия хотя бы критически минимальными объемами расходов, которые бы позволили судам не остановить правосудие в 2021 году.

Напомним, на финансирование Конституционного суда Украины, в состав которого входят 15 судей, в госбюджете на 2020 год было предусмотрено 314,5 млн гривен. А вознаграждение судьи КСУ составила 254 тыс. гривен в месяц, то есть 51 минималка, или 21 средняя зарплата.

Также сообщалось, что суд запретил Кабмину урезать зарплаты прокурорам.

Кроме того писалось, что помощникам нардепов вдвое увеличили зарплату в декабре. Это удалось сделать благодаря экономии средств на обеспечение работы Верховной Рады.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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финансирование бумага овсиенко конверты судебная система нехватка Высший совет правосудия ВСП

Источник: Сегодня

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