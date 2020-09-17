Высокие тарифы "Укрзализныци" вынуждают грузы бежать с железной дороги, – Каленков

Грузоотправители переориентировались на перевозки автотранспортом, а это разрушает украинские дороги

Из-за постоянного повышения тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки, грузоотправители переориентировались на перевозки автотранспортом, а это разрушает украинские дороги. Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала "Украина 24", пишет "Главком".

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По его словам, тяжелые грузы всегда перевозились железной дорогой. Но из-за тарифной политики "Укрзализныци" грузоотправители отправляют их автотранспортом, и перегруженные фуры разбивают дороги.

"Железная дорога, постоянно повышая тарифы, становится неконкурентоспособной, и грузы бегут с железной дороги. Все, что можно перевозить не на железной дороге, с железной дороги ушло за последние несколько лет. Мы видим, что из года в год тарифы железной дороги растут, оборот падает. А оборот по автомобилям растет, причем растет в разы. И это как раз тот груз, который может и должен возиться украинской железной дорогой", – рассказал Каленков.

Он также отметил, что при повышении тарифов на перевозку грузов качество предоставляемых "Укрзализныцей" услуг продолжает оставаться на низком уровне, что также приводит к отказу бизнеса от использования железнодорожного транспорта для перевозок.

"Груз бежит с железной дороги, потому что железная дорога не оказывает достаточного качества услуги и берет за свои услуги чрезмерную плату", – подчеркнул Каленков.

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Напомним, ранее "Укрметаллургпром" обратился к НАБУ и Нацполиции по поводу коррупционных схем в "Укрзализныце", связанных с перевозкой грузов на особых условиях, предусматривающих 20% доплату за ускоренную перевозку грузов, в результате чего потери горнодобывающих предприятий превысили 50 млн долларов.

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