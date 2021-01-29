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Вырастут ли зарплаты украинцев в 2021 году: Нацбанк дал оптимистичный прогноз

29 января, 16:38

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Регулятор ожидает, что уровень безработицы будет постепенно снижаться

Номинальная средняя зарплата украинцев в 2021 году возрастет на 16,6%, что станет возможным благодаря росту минимальной зарплаты, а также повышению зарплат медикам и педагогам.

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Об этом сообщает в ежеквартальном Инфляционном отчете за январь 2021 года Национальный банк Украины.

НБУ также приводит прогнозные цифры Кабинета министров, из которых следует, что средняя зарплата возрастет на 21,1%:

Регулятор ожидает, что частное потребление ускорится почти на 8% и станет основным двигателем роста ВВП в 2021 году. Уровень безработицы будет постепенно снижаться, хотя стремительный рост расходов бизнеса на оплату труда будет тормозить этот процесс.

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В 2022-2023 гг. вместе с замедлением роста зарплат несколько снизятся и темпы роста частного потребления (примерно до 5%). Однако оно будет оставаться достаточно высоким, учитывая восстановление потребительских настроений и роста уровня занятости, говорится в отчете.

Напомним, в декабре 2020 года в Украине средняя зарплата повысилась до 14 179 грн после 11 987 грн в ноябре. По сравнению с ноябрем показатель увеличился на 18,3%, а за год (против декабря-2019) – на 15,6%. Этот рост – сезонный, в декабре средняя зарплата обычно выше, чем в течение остального года. На показателе сказываются выплаты годовых премий, "13-х зарплат" и т.д.

В то же время сообщалось, что в Украине в 2020 году общая задолженность по выплате зарплаты возросла на 3,4%, и на 1 января 2021 года составила 3,137 млрд грн, тогда как в декабре 2020 года сократилась на 21,8%.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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НБУ прогноз зарплаты средняя зарплата

Источник: Сегодня

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