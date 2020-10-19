Выпуск государством ОВГЗ для погашения долгов зеленой энергетике вернет веру инвесторов в Украину, – экономист

Погашение долгов перед инвесторами в проекты "зеленой" энергетики с помощью выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) позволит государству выполнить свои обязательства и восстановить доверие инвесторов к Украине. Об этом написал экономист Борис Кушнирук в блоге на "Лига", сообщает "Politeka".

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Экономист напомнил, что по состоянию на 1 августа текущего года задолженность перед производителями электроэнергии из альтернативных источников составляла 22,4 млрд грн. Инвесторы согласились на снижение "зеленого" тарифа, а государство обязалось погасить задолженность перед ними, и соответствующий закон вступил в действие с 1 августа текущего года. Однако на данный момент государство своих обязательств не выполняет, из-за чего инвесторы вынуждены подавать судебные иски.

"Судя по сумме задолженности и имеющихся исков игнорировать проблему не удастся. Наличие исков и огласка о невыполнении государством своих обязательств в сверхбольших объемах свалит инвестпривлекательность Украины в отрицательную плоскость", - сказал экономист.

Он отметил, что ранее утверждал – без инвестиций заметного роста экономики ждать наивно, а в нынешних условиях нехватка инвестиций усугубит падение экономики.

"В Раде есть законопроект №4151, которым предлагается внести изменения в госбюджет этого года и предоставить Минфину право выпустить ОВГЗ, средства от размещения которых поступят к ГП "Гарпок" и будут направлены на погашение задолженности за произведенную электроэнергию из ВИЭ. Считаю, его целесообразно поддержать", - добавил Кушнирук.

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По его мнению, применение механизма выпуска ОВГЗ для погашения задолженности "зеленой" генерации позволит Украине выполнить обязательства перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и продемонстрировать иностранным инвесторам способность решать проблемы и вернуть их доверие к стране.

Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

Председатель Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в интервью изданию "Лига.Бизнес" заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т. ч. перед инвесторами в "зеленую" энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе.

Вместе с тем, ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав.

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По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.

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