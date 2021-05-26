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Выплаты по рождению ребенка вырастут до 50 тысяч – дело за Радой

26 мая, 17:10

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Молодым семьям обещают дать возможность приобрести жилье в рамках программы льготной ипотеки

В Украине семь лет не менялся размер государственной помощи по рождению ребенка, поэтому Кабмин решил наконец-то исправить эту ситуацию и поднять выплаты в 50 тысяч гривен.

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Как сообщает пресс-служба Кабмина, был поддержан законопроект, предусматривающий увеличение объема государственной поддержки при рождении ребенка или при усыновлении.

Премьер Денис Шмыгаль отметил, что в случае принятия документа Верховной Радой, с 1 января 2022 такой размер помощи будет увеличен с 41 тысячи гривен до 50-ти.

По его словам, с 2023 года и в дальнейшем предлагается увеличение размера такой помощи на прогнозный показатель инфляции. Причем прямые выплаты – это только часть стратегии поддержки молодых семей. Им дадут возможность приобрести свое жилье в рамках программы льготной ипотеки.

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Ранее мы сообщали, что с 1 июля в Украине вырастет прожиточный минимум, поэтому максимальная помощь одиноким матерям на детей до шести лет составит 2394 грн, а от шести до 18 лет – 2985 грн.

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Также напомним, что в 2011 году размер выплат по рождению ребенка отличался: до 30 прожиточных минимумов на первого ребенка, до 60 – на второго и до 120 – на третьего и последующего ребенка. Тогда это было около 25, 50 и 100 тыс. соответственно. А с середины 2014 дифференциацию выплат отменили, а выплаты растянули на три года.

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