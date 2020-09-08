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Выплата больничных медикам, заболевшим COVID-19: в Фонде соцстраха назвали сумму

8 сентября, 17:15

Денис Беспалов Денис Беспалов

С начала эпидемии фонд принял на оплату 500 листков нетрудоспособности

Фонд социального страхования с начала эпидемии в Украине принял на оплату больничные на 1,8 млн грн для компенсации заработной платы медикам, заболевшим COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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"Острое профессиональное заболевание медицинских и других работников COVID-19, которое наступило в результате инфицирования при исполнении должностных обязанностей, считается несчастным случаем на производстве и предусматривает страховые выплаты и услуги от Фонда социального страхования Украины", – говорится в сообщении.

Как отмечается, за время лечения острого профзаболевания ФССУ компенсирует застрахованным лицам утраченный заработок в размере 100% среднего дохода независимо от продолжительности стажа.

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"С начала пандемии фонд принял на оплату 500 таких листков нетрудоспособности на сумму более 1,79 млн грн", – говорится в сообщении.

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Выплаты осуществляются фондом, начиная с шестого дня нетрудоспособности и до полного выздоровления, первые пять дней финансирует работодатель. Основанием для предоставления указанной помощи является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности и наличие акта расследования несчастного случая, связанного с производством.

Ранее сообщалось, что в Украине запускают оформление е-больничных в тестовом режиме.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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больничный коронавирус Фонд социального страхования COVID-19

Источник: Сегодня

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