Вы выиграли супер-приз: почему нельзя переходить по ссылкам в "письмах счастья"

Наобещали призов и украли деньги – такая мошенническая схема активно работает в интернете. Под видом банков обманщики объявляют розыгрыши, выманивают данные кредиток и быстро начинают ими рассчитываться за товары. Корреспонденты новостей "Сегодня" нашли тех, кто пострадал от такого обмана.

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Прячет лицо от камер, очень стесняется – на днях Лариса попалась в денежную ловушку. От имени банка женщине наобещали 17 тысяч гривен, а взамен выпросили данные кредитной карты:

"Даже не обратила внимания, что у меня попросили назвать пин-код. Они попросили секретную информацию, всю которая была связана с моей карточкой. И я уже ждала выигрыша своего, но в один прекрасный момент я увидела, что с моей карточки стали пропадать деньги".

Ранее мошенники обещали вознаграждение за опрос. Теперь аферисты называют себя банкирами, а свои так называемые призы, разыгрывают как-будто из резервов банковской ассоциации. В одном из финучреждений, от имени которого предлагают вознаграждение, объяснили происходящее так.

"Банк не разыгрывает и не проводит никаких викторин. Перейдя по этим ссылкам, вы 100% не получите никакой финансовой помощи или выигрыша. Плюс, вы еще и рискуете тем, что вашими личными данными завладеют мошенники", – Александр Жильцов, представитель банковского учреждения.

И напоминает, что даже банковский работник не имеет права просить у вас секретную информацию – срок действия карты, номер и код на обратной стороне.

Наталья Бугаева, эксперт по психологической кибербезопасности, отмечает:

"В подлинных акциях, которые реально действительно проходят на территории Украины, сообщается в СМИ официально. Есть объявления, есть конкретные данные, телефоны, куда можно позвонить. По официальному телефону банка можно узнать у оператора, действительно ли проводится какая либо акция".

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Если же вы согласны принять участие в какой-нибудь акции – прежде всего внимательно изучите ее условия.

Напомним, ранее мы разбирались в том, как финансовые пирамиды заманивают и дурачат украинцев. В недавно нашумевшем скандале с B2B Jewelry выяснилось, что украинцы успели отдать в эту "мышеловку" 250 млн долларов.

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