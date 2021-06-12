Введение нового акциза на зеленую энергию может привести к банкротству и дефолту отрасли, – американская Eurocape

Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из ВИЭ

/ Фото: freepik.com

Решение правительства обложить сектор возобновляемой энергетики новым акцизным налогом может привести к банкротству и дефолту многих компаний. Об этом заявил исполнительный директор дочерней американской компании EuroCape Ukraine Михаил Чулков, сообщает "Главком".

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"Акцизный налог 3,2%, что по факту означает очередное снижение "зеленого" тарифа. Я не думаю, что наша финансовая модель это сможет пережить", – сообщил топ-менеджер банка в ходе 12-го Европейско-Украинского Энергетического Дня в Киеве 10 июня.

Он отметил, что помимо желания правительства обложить отрасль новым, не предусмотренным законом налогом, оно не выполняет свои обязательства по оплате уже произведенной из возобновляемых источников электроэнергии.

"Неустойчивые источники платежей по "зеленому" тарифу. Думаю, это ключевая проблема. Из-за этого практически невозможно привлекать новые инвестиции в отрасль, без понятного и устойчивого источника платежей за зеленую энергию", – добавил Чулков.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

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На следующий день, 3 июня, крупнейший скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину.

Крупнейшие ассоциации назвали планы правительства в попытке экспроприации их активов и пригрозили судом.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.