Українська
$ 27,11
32,99
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Введение нового акциза на зеленую энергию может привести к банкротству и дефолту отрасли, – американская Eurocape

12 июня 2021 18:53

Ирина Ненько Ирина Ненько

Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из ВИЭ

/ Фото: freepik.com

Решение правительства обложить сектор возобновляемой энергетики новым акцизным налогом может привести к банкротству и дефолту многих компаний. Об этом заявил исполнительный директор дочерней американской компании EuroCape Ukraine Михаил Чулков, сообщает "Главком".

Реклама

"Акцизный налог 3,2%, что по факту означает очередное снижение "зеленого" тарифа. Я не думаю, что наша финансовая модель это сможет пережить", – сообщил топ-менеджер банка в ходе 12-го Европейско-Украинского Энергетического Дня в Киеве 10 июня.

Он отметил, что помимо желания правительства обложить отрасль новым, не предусмотренным законом налогом, оно не выполняет свои обязательства по оплате уже произведенной из возобновляемых источников электроэнергии.

"Неустойчивые источники платежей по "зеленому" тарифу. Думаю, это ключевая проблема. Из-за этого практически невозможно привлекать новые инвестиции в отрасль, без понятного и устойчивого источника платежей за зеленую энергию", – добавил Чулков.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

Не пропусти!
Ужас! Как футболист Кристиан Эриксен рухнул на поле во время матча
Кристиан Эриксен
Реклама

На следующий день, 3 июня, крупнейший скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину.

Крупнейшие ассоциации назвали планы правительства в попытке экспроприации их активов и пригрозили судом.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Повышение пенсий работающим пенсионерам: о чем молчит Пенсфонд
Повышение пенсий работающим пенсионерам: о чем молчит ПенсфондЭкономика
Индексация пенсий: кому, когда и на сколько поднимут выплаты
Индексация пенсий: кому, когда и на сколько поднимут выплатыЭкономика
Индексация пенсий: почему выплаты подняли лишь одному из пяти работающих стариков
Индексация пенсий: почему выплаты подняли лишь одному из пяти работающих стариковЭкономика
В Украине грядет очередное повышение пенсий: у кого они станут больше и на сколько
В Украине грядет очередное повышение пенсий: у кого они станут больше и на сколькоЭкономика
Индексация пенсий работающим пенсионерам: обещали миллиону, а дали 300 тысячам
Индексация пенсий работающим пенсионерам: обещали миллиону, а дали 300 тысячамЭкономика
Украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст: когда и на сколько
Украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст: когда и на сколькоЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять