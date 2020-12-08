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Введение накопительных пенсий в Украине оценили профильные ассоциации

8 декабря, 11:43

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Участники рынка обратились к Кабинету министров

В Украине важно ввести накопительную пенсионную систему, поэтому профильные ассоциации решили поддержать правительство в реализации этой реформы. Они положительно оценили идею внедрять накопительную систему постепенно – сначала на базе существующей инфраструктуры.

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Об этом говорится в обращении ассоциаций к премьер-министру Денису Шмыгалю, сообщила пресс-служба Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов (УА АПФ).

Кроме УА АПФ, к Кабмину обратились Всеукраинская ассоциация негосударственных пенсионных фондов, Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса и Профессиональная ассоциация участников рынков капитала и деривативов Украины.

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Они отметили, что при внедрении второго уровня пенсионной системы в Украине важно решить такие вопросы:

  • социальная защита работников предприятий, передаваемых на приватизацию;
  • привлечение накопительных фондов в качестве институциональных инвесторов к реформе рынка земли;
  • дополнительное пенсионное обеспечение работников госпредприятий.
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Напомним, что, по задумке правительства, в результате пенсионной реформы украинцы будут получать две или три пенсии вместо одной. То есть главным новшеством может стать введение трехуровневой пенсионной системы, как принято в большинстве развитых стран:

  • первый уровень – государственная солидарная система (работает в Украине сейчас);
  • второй уровень – государственная накопительная система (пытаются запустить);
  • третий уровень – частные пенсионные фонды (работают в Украине, но не пользуются особой популярностью из-за слабого регулирования и недоверия граждан).

А пока накопительную систему не ввели, украинцы могут добровольно пользоваться услугами негосударственных пенсионных фондов. О том, как выбрать надежный, узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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пенсии пенсионная реформа накопительная система

Источник: Сегодня

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