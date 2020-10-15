Вторая волна коронавируса в Европе обвалила мировые цены на нефть

Эталонные марки потеряли в цене более трех процентов за полдня

Цены на нефть эталонных марок перешли к значительному снижению. Инвесторов обеспокоило введение новых ограничительных мер в некоторых странах, включая Францию, Германию, Испанию и Италию. Кроме того, правительство Великобритании объявило о новых карантинных мерах.

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"Вторая волна коронавируса в Европе выходит из-под контроля, и это должно привести к новым мерам законодателей и центробанков. Аппетиту к риску будет сложно вернуться, поскольку Европа продолжает идти по пути локдаунов", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя, которого цитирует S&P Global Platts.

Как свидетельствуют данные Investing, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:27 по киевскому времени составила 41,90 доллара за баррель – на 1,42 доллара (3,28%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Еще утром цены на фьючерсы Brent превышали 43 доллара.

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Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 39,61 доллара за баррель, что на 1,43 доллара (3,46%) выше уровня предыдущей сессии. В начале торгов их стоимость превышала 41 доллар.

Напомним, ранее организация стран-экспортеров нефти ОПЕК заявила об окончании эпохи нефти в развитых странах. Впрочем, картель считает, что спрос на черное золото еще будет расти до 2030-х годов.

Также эксперты опасаются, что темпы восстановления спроса на нефть будут более слабыми, чем ожидалось, – из-за необходимости продления карантинных мер или отмены предыдущих послаблений.

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