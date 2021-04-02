ВСК изучает обстоятельства получения главой НКРЭКУ Тарасюком 1,8 млн грн от компании – фигуранта антикоррупционных расследований, – нардеп

Кроме того, депутаты обратились в НАПК для проверки деклараций членов Тарифной комиссии НКРЭКУ

Временная следственная комиссия Верховной Рады по выяснению причин кризиса в энергетике обратилась в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) для проверки деклараций членов Тарифной комиссии НКРЭКУ. Об этом сообщил председатель рабочей группы ВСК народный депутат Валентин Наливайченко, пишет "Znaj.ua".

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"Сейчас рабочая группа ВСК анализирует декларации членов комиссии и ее руководителя. Подробный отчет о происхождении задекларированного имущества будет готов в ближайшие дни. Параллельно инициировали проверку деклараций чиновников НКРЭКУ в Национальном агентстве по противодействию и предотвращению коррупции", - сообщил Наливайченко на своей странице в Facebook.

В частности, ВСК проверяет обстоятельства получения председателем НКРЭКУ дополнительно 1,8 млн гривен от частной компании "Металл-Инвест", которая ранее фигурировала в материалах антикоррупционных расследований следственной комиссии.

По словам нардепа, предварительный анализ показывает, что чиновники НКРЭКУ оказались едва ли не самыми высокооплачиваемыми государственными служащими с зарплатой более 2 млн грн в год.

"Люди беднеют, а чиновники – и дальше обогащаются во власти. Ряд СМИ сообщил о двукратном росте заработных плат членов НКРЭКУ. Даже есть информация, что глава комиссии Валерий Тарасюк якобы оказался самым высокооплачиваемым чиновником в стране", – добавил нардеп.

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Напомним, 16 марта Окружной админсуд Киева обязал Кабмин рассмотреть вопрос увольнения председателя НКРЭКУ Тарасюка и еще 3 членов комиссии, чьи законные полномочия закончились еще в январе 2020 года.

В 2020 году на фоне коррупционного скандала вокруг семейного бизнеса Валерия Тарасюка, НАЗК уже проводило антикоррупционную проверку председателя комиссии.

В целом члены НКРЭКУ в 2020 году повысили себе заработную плату в среднем в 2 раза – до 200 000 грн в месяц. На 2021 год в бюджете комиссии планируется повышение зарплат еще на 50%.

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