Всемирный банк остановил финансирование проектов в Афганистане

Пока что в международной финансовой организации решают вопрос, как дальше поддерживать население страны

Всемирный банк остановил выплаты Афганистану. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images

После захвата талибами власти в Афганистане Всемирный банк решил приостановить выплаты в рамках своей деятельности в этой стране. Такое решение международная финансовая организация приняла спустя несколько дней после аналогичных действий со стороны МВФ.

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Об этом сообщил представитель банка журналистам ВВС.

Всемирный банк приостановил выплаты Афганистану спустя несколько дней после такого же решения МВФ. Сейчас решается вопрос о том, каким образом дальше поддерживать население страны.

"Мы будем продолжать тесно консультироваться с международным сообществом и партнерами. Вместе с нашими партнерами мы изучаем пути, чтобы продолжать поддерживать народ Афганистана", – рассказал собеседник BBC.

Начиная с 2002 года, международная финансовая организация выделила Афганистану 5,3 миллиарда долларов на различные проекты. На данном этапе Всемирный банк "внимательно отслеживает и оценивает ситуацию в соответствии с внутренней политикой и процедурами".

Решение МВФ

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19 августа Международный валютный фонд первым приостановил доступ Афганистана к своим денежным ресурсам. В их числе – около 440 миллионов долларов новых валютных резервов.

Представители фонда приняли такое решение в связи с давлением со стороны казначейства США, которому принадлежит контрольная доля в фонде. Это гарантия того, что в распределении резервов специальных прав заимствования доля Афганистана не попадет в руки талибов.

Как заявили в МВФ, сейчас в международном сообществе нет ясности касательно признания правительства в Афганистане. А в таких случаях фонд руководствуется мнением международного сообщества.

Экономика Афганистана сильно зависима от внешней помощи:

По данным Всемирного банка, на международные финансовые выплаты приходится почти 43% ВВП страны (в 2020 году составил 19,81 миллиарда долларов).

После захвата власти талибами несколько стран заявили, что заморозят программы помощи Афганистану.

По словам бежавшего за границу главы афганского центрального банка Аджмала Ахмади, валютные резервы центрального банка Афганистана составляют около 9 миллиардов долларов. Но значительная часть средств хранится за пределами страны. Только в центральном банке США – 7 миллиардов долларов из 9.

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Известно, что после прихода к власти талибов, стоимость местной валюты резко упала.

Напомним, после того, как США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны. 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани, а также десятки тысяч афганцев покинули свои дома.

Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.

Сайт "Сегодня" писал, что движение "Талибан" опасно не только для граждан Афганистана, но и для всего мира, поскольку практикует теракты.

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