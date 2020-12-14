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Всем украинцам обещают бесплатную вакцинацию от COVID-19

14 декабря, 16:49

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Минфин выделит необходимые средства на закупку вакцин и проведение вакцинации, говорит Радуцкий

Министерство финансов выполнит три требования комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации по финансированию здравоохранения в 2021 году.

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Об этом глава парламентского комитета здоровья нации Михаил Радуцкий пишет на своей странице Facebook.

"Во-первых, государство полностью профинансирует бесплатную вакцинацию населения от COVID-19. Во-вторых, НСЗУ получает все необходимые средства для расчетов с медицинскими учреждениями, занимающимися лечением больных коронавирусом. Кроме того, в Бюджетном кодексе будет сохранено требование о финансировании программы медицинских гарантий в размере не менее 5% ВВП" , – рассказал он.

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Председатель комитета напомнил, что во вторник, 15 декабря, в Раде начнется рассмотрение проекта государственного бюджета-2021 во втором чтении.

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По его словам, комитет отстоял три принципиальных позиции, согласно которым Минфин выделит необходимые средства на закупку вакцин и проведение вакцинации, не должно возникнуть проблем и с финансированием гарантированных "ковидных" пакетов.

Напомним, 10 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что власти рассматривают вопрос доступа к бесплатной вакцине от коронавируса для всех украинцев.

Также напомним, 4 декабря Степанов заявил, что за бюджетные средства будут вакцинированы от коронавируса 20 млн украинцев.

Кроме того, сообщалось, что замминистра здравоохранения – главный санитарный доктор Украины Виктор Ляшко 18 ноября заявил: Фонд глобального доступа к вакцине от COVID-19 (COVAX) подтвердил информацию о выделении бесплатной вакцины от коронавируса для 4 млн украинцев.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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госбюджет вакцинация Минфин вакцина коронавирус Михаил Радуцкий COVID-19

Источник: Сегодня

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