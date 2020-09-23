Врачи могут не получить надбавки вовремя: Степанов объяснил схему выплат

Главные врачи украинских больниц должны подать в Национальную службу здоровья заявки, чтобы врачи вовремя получили назначенные с 1 сентября доплаты. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга о ситуации с коронавирусом в Украине.

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Министр отметил, что врачи и другие медицинские сотрудники должны получить деньги уже в начале октября. Но этого не случится, если главные врачи не позаботятся о своих сотрудниках.

"Эти доплаты применяются ко всем без исключения врачам, медицинским работникам, младших медицинских сестер. По результатам сентября, в первых числах октября, они должны получить эту доплату. Главные врачи должны подать заявки, которые составляются в течение 15 минут. Просто надо подать штатное расписание своего лечебного учреждения, чтобы получить средства на осуществление этих доплат", – сказал Степанов.

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По его словам, заявки принимаются с 11 сентября, но по состоянию на вечер 22 сентября их подали только 784 учреждения из почти 1600. Сегодня, 23 сентября, Нацслужба здоровья по поручению Степанова опубликует список всех медучреждений, которые не обратились за доплатами.

"Обращаюсь ко всем главным врачам. Пожалуйста, подайте эти заявки, чтобы ваши врачи, медицинские сестры, санитарки получили эту доплату вовремя! Государство для этого все сделало", – сказал Степанов.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подсчитал: зарплаты украинским врачам будут повышены в среднем на 3500 гривен. Также, по его словам, Кабинет министров продолжает подготовку медицинских учреждений, в частности, в плане оборудования койко-мест системами подачи кислорода для заболевших COVID-19.

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Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что зарплата врачей второго звена в Украине сейчас одна из самых низких, что недопустимо для цивилизованной страны, а тем более – в условиях усложненной эпидемической ситуации.

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