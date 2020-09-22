ВР поддержала ходатайство ОП о закрытии дела о конституционности закона о системе гарантирования вкладов

Представитель Офиса президента в КСУ подал ходатайство о прекращении производства по этому делу

Постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном суде Украины (КСУ) Ольга Совгиря поддержала ходатайство Офиса президента о закрытии дела о конституционности Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Об этом она заявила 15 сентября во время заседания КСУ по рассмотрению этого дела по представлению Верховного суда Украины (ВСУ).

На заседании представитель Офиса президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что Закон "О системе гарантирования вкладов физических лиц" соответствует Конституции Украины и подал ходатайство о прекращении производства по этому делу, которое было открыто за "представлением ненадлежащего субъекта права" – ВСУ, ликвидированным в 2016 году.

"Позиция Офиса президента заключается в том, что закон, оспаривается..., является таким, что полностью соответствует Конституции Украины, а аргументы, приведенные в конституционном представлении, ... искусственно привлечены к нормам Конституции...", – отметил представитель президента в Конституционном суде.

/ Фото: Pixabay

"В этом деле действительно есть основания для прекращения производства, так как статья 61 закона о КС гласит: если именно при рассмотрении дела будут выявлены сведения о том, что рассматривается представление, поданное ненадлежащим субъектом, это может быть основанием для прекращения производства в деле. Поэтому я ходатайство поддерживаю", – сказала Ольга Совгиря.

Со своей стороны председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко во время рассмотрения конституционного представления отметил, что признание закона о системе гарантирования неконституционным нет никаких оснований. Такое решение, по его словам, разрушит систему гарантирования вкладов, подорвет доверие к банковской системе и в конце повредит интересам государства и граждан.

"Фонд гарантирования вкладов создавался для повышения доверия к банковской системе. С этой задачей он успешно справился. Нормы закона защитили почти 2 млн вкладчиков. В течение 2014-2020 годов им было выплачено более 90 млрд грн гарантированного государством возмещения", - отметил Кирилл Шевченко во время заседания КСУ.

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