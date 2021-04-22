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Впервые за год карантина промышленность Украины вышла в плюс

22 апреля, 16:33

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Положительную динамику зафиксировали и за год, и за месяц, но квартальный показатель оказался отрицательным

Украина по итогам марта 2021 года впервые за год карантина нарастила промышленное производство. Повышение составило 2,4% в годовом выражении – по сравнению с мартом 2020 года (показатель скорректирован на эффект календарных дней). В марте-2021 по сравнению с февралем-2021 рост промышленного производства составил 1,8% с учетом сезонной корректировки.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Впрочем, по итогам всего первого квартала года (январь-март) промпроизводство оказалось на 2% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. В частности, в добывающей промышленности – на 2,8%, переработке – на 3,3%.

Ранее сообщалось, что по итогам января-февраля 2021 года падение ВВП Украины составило 2,8%. Негативную динамику показали практически все ключевые виды экономической деятельности. Исключением стала внутренняя торговля.

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Аналитики Минэкономики не исключают, что ВВП Украины может показать "плюс" уже по итогам апреля-июня.

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Кроме того, ранее МВФ улучшил экономические прогнозы для Украины. Повысил свои оценки и Всемирный банк.

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промышленность статистика производство Госстат промышленное производство

Источник: Сегодня

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