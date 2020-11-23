Українська
$ 28,36
33,63
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефти

23 ноября, 08:59

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

США удерживают первенство с 19-го века, но Китай уже наступает им на пятки

США рискуют потерять мировое лидерство в переработке нефти, которое удерживают с середины 19-го века. Уже в 2021 году новым лидером может стать Китай. Такая динамика назревала уже давно, но ее ускорила пандемия коронавируса – азиатские страны быстрее восстанавливают экономики, чем западные. Уже сейчас КНР строит 4 новых нефтеперерабатывающих завода, тогда как в Штатах они закрываются.

Реклама

Об этом сообщают источники в Международном энергетическом агентстве (МЭА), передает Bloomberg.

Из-за пандемии добычу и переработку нефти в мире пришлось снизить до минимальных 1,7 млн баррелей в 24 часа, и больше 50% падения пришлось на предприятия в США. Завод Convent в Луизиане компании Shell, которая считается третьей по мощности в мире, уже прекращает работу.

Дополнительные проблемы нефтепереработчикам США создают правила, продвигающие биотопливо. Это побудило некоторых нефтепереработчиков перепрофилировать заводы для производства биотоплива.

Читайте также: Коронакризис продолжает бить по России: "уральская" нефть дешевеет, а экспорт падает

Реклама

В то же время, в КНР и Азии растет спрос на пластик и нефть снова повышается. Вся мощность недавно созданных предприятий в КНР равна 1,2 млн баррелей в сутки. Это равняется уровню нефтепереработки всей Великобритании.

В тренде
Доллар в Украине резко подорожал после падения: курс Нацбанка

Перерабатывающая промышленность Китая с 2000 года выросла в три раза. По данным Научно-исследовательского института экономики и технологий Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), объем переработки нефти здесь увеличится на 1 млрд т в год, или 20 млн баррелей в сутки, к 2025 году с 17,5 млн баррелей в сутки в конце года.

Напомним, нефтяной кризис стал проблемой не только для стран запада, но и для России. Уже в мае 2020-го по сравнению с маем прошлого года экспорт российской нефти в денежном выражении сократился в 2,7 раза и составил 3,604 млрд долларов.

О спровоцированном коронавирусом кризисе на нефтяном рынке и его вероятных последствиях для Российской Федерации читайте в материале "Война или распад империи: последствия нефтяного кризиса для России" и смотрите в сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нефть Китай США кризис заводы нефтепродукты МЭА
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убьют ли кассовые аппараты малый бизнес? Как будут меняться условия
Убьют ли кассовые аппараты малый бизнес? Как будут меняться условияЭкономика
Почему курс доллара
Почему курс доллара "затаился": прогноз рынка валюты на неделюФинансы
Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?
Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?Экономика
Номер 800 имеет два самых главных плюса: отсутствие абонентской платы и быстрое подключение
Номер 800 имеет два самых главных плюса: отсутствие абонентской платы и быстрое подключениеЭкономика
В Украине повысят пенсии и надбавки: когда и насколько
В Украине повысят пенсии и надбавки: когда и насколькоЭкономика
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение Кабмина
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение КабминаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять