Впервые в истории в мире может смениться лидер по переработке нефти

США удерживают первенство с 19-го века, но Китай уже наступает им на пятки

США рискуют потерять мировое лидерство в переработке нефти, которое удерживают с середины 19-го века. Уже в 2021 году новым лидером может стать Китай. Такая динамика назревала уже давно, но ее ускорила пандемия коронавируса – азиатские страны быстрее восстанавливают экономики, чем западные. Уже сейчас КНР строит 4 новых нефтеперерабатывающих завода, тогда как в Штатах они закрываются.

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Об этом сообщают источники в Международном энергетическом агентстве (МЭА), передает Bloomberg.

Из-за пандемии добычу и переработку нефти в мире пришлось снизить до минимальных 1,7 млн баррелей в 24 часа, и больше 50% падения пришлось на предприятия в США. Завод Convent в Луизиане компании Shell, которая считается третьей по мощности в мире, уже прекращает работу.

Дополнительные проблемы нефтепереработчикам США создают правила, продвигающие биотопливо. Это побудило некоторых нефтепереработчиков перепрофилировать заводы для производства биотоплива.

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В то же время, в КНР и Азии растет спрос на пластик и нефть снова повышается. Вся мощность недавно созданных предприятий в КНР равна 1,2 млн баррелей в сутки. Это равняется уровню нефтепереработки всей Великобритании.

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Перерабатывающая промышленность Китая с 2000 года выросла в три раза. По данным Научно-исследовательского института экономики и технологий Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), объем переработки нефти здесь увеличится на 1 млрд т в год, или 20 млн баррелей в сутки, к 2025 году с 17,5 млн баррелей в сутки в конце года.

Напомним, нефтяной кризис стал проблемой не только для стран запада, но и для России. Уже в мае 2020-го по сравнению с маем прошлого года экспорт российской нефти в денежном выражении сократился в 2,7 раза и составил 3,604 млрд долларов.

О спровоцированном коронавирусом кризисе на нефтяном рынке и его вероятных последствиях для Российской Федерации читайте в материале "Война или распад империи: последствия нефтяного кризиса для России" и смотрите в сюжете:

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